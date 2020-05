No eran familia los 5 atacados a balazos en Silao; 2 murieron

La tarde de este domingo, en Silao se vivió un hecho lamentable. En un ataque a balazos 3 inocentes resultaron heridos, mientras que dos hombres más, fallecieron. Solo los asesinados eran el objetivo principal, aseguran las autoridades municipales.

"Lamentablemente la tarde de este domingo ocurrió un suceso en la colonia Los Ángeles, en un momento que los resultados en materia de seguridad venían siendo muy positivos", se lee en un comunicado emitido por el Gobierno de Silao.

Este domingo, dos personas perdieron la vida en un ataque armado y 3 transeúntes que se encontraban en la zona, resultaron heridos por la lluvia de balas. El ataque sucedió en la colonia Los Ángeles, sobre la calle principal Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio antes mencionado.

Los cuerpos de los fallecidos fueron levantados por el Servicio Médico Forense.

Las tres personas que resultaron heridas se encontraban en el momento del suceso transitando por calle. Mientras que dos hombres, que visitaban el lugar, eran el objetivo principal de los sicarios. Solo ellos murieron.

Los fallecidos fueron identificados como Rafael Eduardo de 25 años y Jesús Antonio de 28.

De acuerdo a la información confirmada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Silao, las 5 personas no tienen ninguna relación de parentesco entre sí. Tal y como lo informaron los distintos medios de comunicación.

Del trágico suceso se popularizó por tratarse de una supuesta "familia". Era mentira, todos son desconocidos entre sí.

De los tres heridos se sabe que uno es menor de edad. La salud de las tres víctimas colaterales fue reportada como estable, hasta el cierre de esta edición.

Por su parte, el Gobierno Municipal promete no bajar la guardia para restablecer la calma y la seguridad de los ciudadanos.

"No bajamos la guardia, no nos vamos a relajar y no vamos a permitir que Silao regrese a una situación alarmante como la que se presentaba anteriormente

No vamos a minimizar estos hechos, vamos a redoblar esfuerzos y fortalecer las estrategias de seguridad. Seguiremos trabajando para preservar la tranquilidad de Silao.

Desde el último trimestre del 2019 hasta la fecha, en Silao los delitos de alto impacto han disminuido en más del 50 por ciento, así como los delitos del fuero común y las faltas administrativas", promete la municipalidad en el boletín.

Informó también que las investigaciones correspondientes las realizará el Ministerio Público.





