"No debato con payasos", responde Sheffield a invitación de candidato del PVEM

León, Gto.- El candidato de Morena a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, se negó a debatir personalmente con el candidato del PVEM, Sergio Contreras, sobre la seguridad de León.

Lo anterior comentó luego de que se diera a conocer que la radiodifusora Promomedios está dispuesta a poner sus instalaciones para que se realice un debate entre Sheffield y el candidato del Verde Sergio Contreras, pero el equipo de campaña del morenista se negó, pues solo quieren el debate con la puntera Alejandra Gutiérrez, quien ya dijo que no habrá un tercer encuentro.

"Yo no pierdo el tiempo con payasos, así de claro, a qué voy a perder el tiempo con él, ya ha desfilado, es la tercera vez que hace el ridículo de candidato, ha sido miembro del cabildo y yo creo son negocios personales con Lalo Medrano, entre otros, entonces a que voy a perder el tiempo con él".

PAN, EL VIABLE

Agregó que quien puede ganar es el PAN en León, por eso su insistencia en debatir con su candidata, "tenemos en León dos opciones, más de lo mismo con el PAN o una auténtica transformación con Ricardo Sheffield, y yo tengo resultados que les enseño con números a los leoneses porque ya lo hemos hecho, y ahora con una estrecha relación con el gobierno federal que va a seguir gobernando los próximos 3 años a México, tenemos con qué hacerlo".

CON DELGADO, SÍ

Sheffield agregó que por el contrario, no descarta aceptar un debate con Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano para tratar el tema de los derechos humanos.

"Con él me puedo poner a discutir con un vinito tinto sobre las teorías de los derechos humanos, eso voy a aprender con él, o a lo mejor el también aprende conmigo, porque también yo estoy estudiadito, también en el extranjero, no cualquiera me pendejea, me gradué cum laude (con alabanzas) y magna cum laude (con los más altos honores) desde la licenciatura hasta el doctorado, pendejo no estoy".

Sobre la negativa de la candidata Alejandra Gutiérrez a un tercer debate exclusivo entre los dos punteros, exigió que exponga su plan de trabajo en materia de seguridad para León.

"La inseguridad está en todo León, nos está cargando el payaso, por eso le digo a la señora del PAN que nos presente su plan, por que si es más de lo mismo nos va a cargar la chiflada, vean los niveles en los que estamos, cómo es posible que en el 2011, yo como alcalde haya tenido a León como el municipio más seguro de México y ahora seamos el 48 de los más inseguros del mundo, si no quiere debatir que no debata, pero que se exponga qué va a hacer con la seguridad, si se la va a encargar a Zamarripa para que nos siga cargando el payaso", cuestionó.

SECRETARIO DE SEGURIDAD, PENDIENTE

Finalmente sobre el perfil de su posible secretario de Seguridad, prefirió guardarlo para cuando sea alcalde y evitar exponer a los posibles titulares de la Secretaría de Seguridad.

"No, pues me lo matan, ya van más de 20 homicidios en León esta semana, me pongo a decir quién y me lo matan antes de llegar, dejen ganar primero, y cuando gane me voy a esperar hasta que entre, si no me lo matan", concluyó.

IA/CV