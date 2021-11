No alcanzan las fotos para recordar a víctimas de feminicidio: REDefine Gto

Un altar en el centro de León recordó este 2 de noviembre a las mujeres asesinadas. Madres señalaron que faltaron fotos, pedían las imágenes de sus hijas en la ofrenda

León-. Toda la gente se detenía a ver las fotos de las mujeres asesinadas. Creían que era un altar como cualquier otro en el Día de Muertos, pero no. Un altar de cinco niveles recordó a las víctimas de feminicidio, con sus fotos y sus nombres. El espacio no fue suficiente para nombrarlas a todas, cuenta una integrante de REDefine Guanajuato.

"Son mujeres que mataron", se decían unas señoras a otras mientras veían el altar plantado frente a la presidencia municipal de León. Leían los nombres con atención e identificaban sus caras. "Esta es la niña que tiraron en una maleta, ¿no?", dice una mujer para referirse a Fátima, la niña de 7 años que fue asesinada y torturada en febrero del 2020, en Ciudad de México.

Yareli, de 20 años, integrante de REDefine Guanajuato (Una red de liderazgos jóvenes formada en 2011, que promueve y defiende los derechos sexuales y reproductivos en 13 estados del país), explica que la intención del altar es no olvidar los nombres de las víctimas y concientizar sobre la violencia que viven las mujeres. La ofrenda fue instalada este domingo 31 de octubre y se retiró ayer.

"El altar se levantó con la intención de recordar los nombres de estas mujeres, así como levantar conciencia (...) a pesar de que ellas no estén con nosotros la lucha sigue en pie, justo por ellas, para evitar que al día de hoy se sigan cometiendo feminicidios".

"La celebración del Día de Muertos fue algo que pudimos tomar como pretexto, pero sus nombres deben ser recordados siempre", insistió la activista.

Con un semblante triste las personas se detienen y guardan silencio. Ahí están las fotos y los nombres de Dulce Ivana y Nayeli, mujeres asesinadas en León, pero también los de decenas de mujeres que murieron en manos de sus parejas, familiares o desconocidos.

"Es muy triste, cada vez hay más (mujeres asesinadas) lo malo es que nos quedamos calladas, tal vez por miedo... muchas mujeres están amenazadas (...) pero creo que ya no es tiempo de que te quedes callada porque hay mucha gente que te apoya, hay refugios...", opinó una mujer mientras veía el altar.

Elena, una señora que mira las ofrendas, confiesa que llegó a ser violentada, ya es momento de alzar la voz, sentencia.

"Me da mucha tristeza, mucho dolor, mucha impotencia, porque muchas mujeres han desparecido, mueren en manos de sus propias parejas y no hay justicia. Yo fui una persona violentada en su momento, y se necesita mucho valor, mucha fuerza de voluntad para salir de ese círculo (...) Me recuerda muchas cosas, es triste que las mujeres permitamos este tipo de violencia. Recordamos a las víctimas que ya no están (...) yo pensé que era un altar específico, claro que sí, es específico en honor a ellas que ya no están con nosotros".

De enero a septiembre de 2021, Guanajuato suma 28 investigaciones por presunto feminicidio, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, colocando al estado en el lugar número 11 en todo el país.

El panorama a nivel nacional apunta a 736 presuntos delitos de feminicidio en el mismo periodo. Del total, la mayoría de investigaciones se concentran en el Estado de México (110), Veracruz (55) y Jalisco (45).

La integrante de REDefine Guanajuato detalla que no bastaron las flores ni las fotografías para nombrar a todas las víctimas de feminicidio. Incluso este domingo, mientras hacían el altar ella y sus compañeras, madres llegaron a pedir que colocaran el nombre y fotos de sus hijas, también asesinadas.

"Me tocó mucho que este domingo, mientras hacíamos el altar, se nos acercaba muchísima gente para recordar a aquellas personas que no pudimos poner en las fotos, mencionar sus nombres, incluso a preguntarnos qué pueden hacer o a quién pueden acercarse en caso de estar viviendo violencia de género".

Areli confiesa que "no estamos en el punto que quisiéramos estar, vamos lentamente caminando hacia ello", para referirse al avance en la impartición de justicia para las víctimas de feminicidio.