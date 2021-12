¿Niños pequeños con todo y familia en moto? En este municipio es común

San Francisco del Rincón-. Ver a niños de dos o tres años en motocicletas circulando, con sus padres, pareciera que es algo cotidiano.

Pero la falta de cultura vial en varios ciudadanos de San Pancho, han provocado severos accidentes, que en ocasiones marcan el futuro de las personas y de las familias.

El mes de noviembre, la dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad, contabilizó un total de 107 accidentes de tránsito en el municipio.

El 25 por ciento de dichos accidentes, es decir, en cerca de 30, se involucró a la utilización de motocicletas.

En el registro de personas lesionadas, 16 de ellas eran tripulantes de motocicleta y un ciclista, además se dio un deceso de una persona durante una volcadura.

En un recorrido se pudo observar sobre todo el motocicletas que rebasan vehículos por la derecha, circulan en sentido contrario e invaden las zonas de peatones durante los altos de los semáforos.

Incluso, las motocicletas entran de León a San Francisco del Rincón por el puente elevado.

El hecho ha preocupado a funcionarios de gobierno y a la propia sociedad, tras un caso que conmovió a los ciudadanos: el fallecimiento del joven Daniel Magallanes, el 1 de noviembre, mientras manejaba una moto.

Al cruzar por el bulevar Juventino Rosas, fue embestido, junto con dos de sus amigos por otro joven identificado como José, sobrino del ex alcalde del PRI, Javier Casillas.

En reciente información se ha dado a conocer que el presunto responsable viajaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad al momento del accidente.

"NOS PEGÓ QUE MATARAN A DANI"

Lorena Ramírez es tía de Daniel Magallanes. Lo acontecido a su sobrino dañó a la sociedad francorrinconense, pero sobre todo, dijo que causó un gran dolor a la familia.

"Por la pérdida de Dani, desgraciadamente por una persona que no tuvo la más mínima intención de pararse en un alto, le quiso ganar y desgraciadamente nos pegó en que matara a Dani".

"Hay gente que dice que ya venía a toda velocidad desde cuadras atrás para ganarle a la luz roja y desgraciadamente mató a Dani", dijo la tía de la víctima.

Criticó que en la ciudadanía no hay educación vial, pero el gobierno tampoco es firme para sancionar responsabilidad.

"No tenemos un una educación vial. Ni las autoridades tienen la mano firme para hacer lo que tiene que hacer. En una reunión comentaban que cómo es posible que una multa cueste 100 pesos.

"Hacemos nuestra voluntad porque ya sabemos que si tenemos un conocido, vengo a presidencia y me hacen un descuento. No nos ha pegado en el bolsillo. Por negligencia o porque la gente maneja tomada, hay muchos accidentes. Aquí yo he visto gente que lleva a los niños agarrándoles el volante".

Agregó que la ley se debe hacer más estricta pero también se debe de respetar.

Lo dicho se refleja también en cifras oficiales, donde hay quienes no muestran responsabilidad alguna al conducir.

Tan solo en un operativo de 134 vehículos de motor que fueron resguardados en la pensión, el 85 % fueron motocicletas, debido a que el conductor carecía de licencia, tarjeta o placas de circulación.

OPERATIVOS Y PREVENCIÓN

Funcionarios del municipio anunciaron que seguirán acciones de prevención en el municipio.

El titular de Seguridad Pública, Hugo César Romero, quien aprovechó para llamar a los ciudadanos a tener conciencia de no arriesgar su futuro a causa de manejar en estado de ebriedad.

Anunció que al menos durante la temporada decembrina habrá operativos anti alcohol en distintos puntos de la ciudad.

En tanto, el secretario del Ayuntamiento, Pascual Sánchez, señaló que deberán considerar si dicho operativos se realizan de manera permanente.

Sostuvo que actualmente se realizan pláticas en escuelas y recorridos constantes en varios puntos de la ciudad, para crear conciencia en cuestión de cultura vial.

"Antes d cualquier aplicación se quiere generar una campaña de concientización en el tema".

