Niños imitan El Juego del Calamar en los barrios de León

León-. "Jugaremos, muévete luz verde, jugaremos muévete luz verde", se escucha en una bocina mientras decenas de niños caminan hacia una caseta cubierta de bolsas negras, intentando no perder en El Juego del Calamar. En los barrios de León imitan los juegos de la serie surcoreana que hasta ahora es la más vista en Netflix.

Filas enormes sobre el bulevar Saturno, en la esquina del templo de la colonia, adelantaban que algo estaba pasando este 1 de noviembre. Niños y adultos querían divertirse antes de recibir su "calaverita", y preguntaban por qué había tantas personas formadas, mientras unos a otros se decían "están jugando el juego del calamar".

Víctor, vecino de la zona y dueño de la propiedad organizó la original dinámica.

Los niños jugaron en un perímetro encintado bajo la leyenda de "precaución", en la planta baja de uno de los edificios de la zona. Ahí, todos formados escuchaban las indicaciones que la muñeca de la serie hace a los jugadores "jugaremos, muévete luz verde", sonaba en una bocina.

Sin moverse ni reírse, los vecinos imitaban el cardiaco juego con tal de llegar a la final y ganar su "calaverita".

Niños jugando el primer nivel de la serie surcoreana en la colonia Ángeles 2 (Foto: captura de video)

Luego de pasar el primer nivel avanzaron a una tipo caseta, cubierta con telas negras y con los símbolos de los villanos de la serie (como el círculo, el triángulo y el cuadrado), los participantes tenían que mantenerse serios mientras el organizador los intentaba hacer reír, quien se "carcajeara" pierde, decía del líder.

Desde afuera de la caseta no se veía nada, todo era oscuro. Quienes se enteraron de la dinámica husmeaban detrás de las cortinas, mientras el organizador coordinaba a decenas de niños que pasaban de grupo en grupo.

Los adultos se reían y grababan cada uno de los retos.

La noche quedó marcada en la memoria de los vecinos y de las generaciones nuevas. La serie que retrata la realidad económica de Corea del Sur se reinterpretó en un barrio de León, convirtiendo a la colonia en la locación de la trama.

El Juego del Calamar llegó a Los Ángeles 2.

Vecinos del fraccionamiento Pedregal del Carmen se disfrazaron como los villanos de El Juego del Calamar (Foto: La Silla Rota)

PERSONAJES DE LA SERIE INSPIRAN DISFRACES

Así como El Juego del Calamar se volvió la sensación para muchas personas, el vestuario de los personajes también inspiró a los fanáticos para vestirse igual. Desde los uniformes verdes de los jugadores, hasta las máscaras y trajes de los villanos, fueron el motivo que llevó a muchos niños a los mercados para imitarlos.

En el fraccionamiento Pedregal del Carmen los vecinos salieron a pedir Halloween disfrazados de los villanos de la serie. Decenas de niños con overoles rojos marcados por los círculos, triángulos o cuadrados como el nivel jerárquico de los malvados, cargaban su cubeta para pedir dulces en la zona.

En el Mercado Aldama ofertaron los disfraces de los personajes de la serie hasta en 700 pesos (Foto: La Silla Rota)

En el Mercado Aldama los comerciantes aprovecharon la popularidad de la serie para atraer jugosas ganancias, colgaron los vestuarios de los personajes en los maniquís y los ofertaron hasta en 700 pesos.

"Este año el disfraz de moda es el Juego del Calamar. Nos están pidiendo el cuadrado y el círculo, y el pants del 456. También la niña que tiene el disfraz de Ñoño. Así le dice la gente la Niña Ñoño", cuenta José Luis, uno de los vendedores de la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

La serie más vista que retrata la realidad económica de Corea del Sur

Con 111 millones de vistas, El Juego del Calamar se ha vuelto la serie más vista en la historia de Netflix, retratando la realidad económica de Corea del Sur en la que 456 ciudadanos endeudados se someten a juegos infantiles mortales con tal de ganar una alta cantidad de dinero.

Tras el debut de la serie el 17 de septiembre, la trama ha sacudido las opiniones de la gente: mientras unos aclaman la realización de la serie, desde la producción, hasta la historia, otros han criticado el nivel de violencia impuesto en el streaming.

Hwang Dong-hyuk , director de la serie, escribió la historia en el 2008, y de acuerdo con los medios, le costó años llevar su propuesta a la pantalla por el grado de violencia al que se resistieron otras compañías.

El Juego del Calamar rebasa los niveles de audiencia de series como "La Casa de Papel", "Stranger Things", "The Witcher" , "13 Reasons Why", "You" y "Ginny & Georgia".

