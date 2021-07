Niños de Las Joyas representan a Guanajuato en los Juegos Nacionales

León-. Nadie pensó que llegarían hasta donde están. "Casi no nos conocen", dice Paola Núñez Solís, de 15 años, una deportista de la colonia Las Joyas, que ha cargado más de 90 kilos con el levantamiento de pesas. Así como ella, hay otros tres chavitos que la "rompieron" en la competencia de Halterofilia en los Juegos Nacionales CONADE 2021, representando a Guanajuato y ganando 8 medallas.

Carlos Gómez, de 17 años; Julio Vargas, de 16; Paola Núñez Solís de 15 años y Nelly Oliva Ramos, de 14, son vecinos de la colonia Las Joyas, una zona orillera de León que ha sido estigmatizada por el vandalismo, la drogadicción y la carencia de servicios básicos. La colonia del norte que muchas personas no voltean a ver, vio crecer a cuatro talentosos niños y niñas que ven al deporte como su vida.

Carlos Gómez, de 17 años, uno de los cuatro competidores

Del 31 de mayo al 4 de julio, estos adolescentes compitieron nacionalmente en dos categorías de Halterofilia, el deporte olímpico que consiste en el levantamiento de pesas: arranque y envíon. En esas categorías levantaron entre 90 y 120 kilos. Algunos se llevaron una medalla por ganar una de las categorías, otros hasta tres por acumular el arranque, envión y el total.

Paola ganó 3 de las 8 medallas. La chica de 15 años confesó el orgullo que significa representar a la ciudad con el deporte, y más aun a una colonia que lucha contra los perjuicios de los mismos leoneses.

"Me siento muy orgullosa, como en esa colonia no nos conocen, pues que vayan conociéndonos y hay que seguir echándole ganas para que vayan al gimnasio donde entrenamos", relata Paola mientras entrena junto a sus compañeros.

Paola Núñez Solís, de 15 años, ganó 3 medallas, por las categorías de arranque, envión, y total

Ver que su hermano practicaba Halterofilia le llamó la atención. Demostró la fuerza que una niña puede tener en el deporte olímpico, comenzó a levantar pesas desde los 9 años.

"Empecé a ir (a entrenar), a la vez no me gustaba, pero poco a poco me emocioné y me quedé, y pues hasta ahorita todo lo que he logrado (...) voy para 7 años entrenando".

Para sus vecinos y los adolescentes de León solo tiene un mensaje: "si quieren lograr algo, luchen por sus sueños". La nueva meta de Paola es participar en las próximas Olimpiadas "pero también seguir trabajando para tener un buen resultado, ganar más medallas", confiesa.

Carlos Gómez, de 17 años no está muy lejos de la idea de Paola. Su compañero dice que es "muy bonito" ser uno de los exponentes de este deporte en Las Joyas, una zona en donde "los asaltos son muy comunes".

"En vez de tener amigos que están en las calles rayando, tengo compañeros que tienen mis mismos gustos: levantar pesas".

Al centro el entrenador Rodolfo Hernández Ramírez, quien los guía todos los días en la 'Escuela Vanguardia' en Las Joyas

El niño que ha levantado hasta 191 kilos en peso muerto (una técnica para alzar la barra desde el suelo hasta la cintura) hoy está orgulloso de su resultado, a pesar de que esa vez se desmayó en el entrenamiento y tuvo que reposar por dos meses. Su amor por el deporte va más allá de una lesión. Las pesas no tienen límite para él.

Con la voz convincente y la actitud de un adulto, Carlos sigue firma en la Halterofilia.

"Ya nos recuperamos y listo, aquí se ven los resultados".

Nelly Oliva, de 14 años, lleva ya 3 años entrenando en el levantamiento de pesas

Con 14 años, Nelly Oliva, se animó a levantar pesas por la motivación de sus amigas, le decían "deberías ir a entrenar". Con el tiempo, este deporte significó mucho para ella, van 3 años de "dedicación" y "esfuerzo". Cuenta lo "subestimada" que está la colonia Las Joyas, cuando en realidad esconde a adolescentes talentosos.

"Es realmente difícil porque donde nosotros vivimos está muy subestimado por la delincuencia y todo, pero realmente hay talento y muchos tenemos ganas de sobresalir y cumplir nuestras metas. Hay talento, y no solo en esto, en muchas cosas más, pero es de dedicación".

Nelly acaba de entrar a la preparatoria y aconseja a los jóvenes no dejar su "pasión" para practicar el deporte de su gusto.

A unos metros de ella, y en el mismo gym está Julio Vargas, de 16 años, quien confiesa que la mayoría de sus vecinos "se drogan o tienen vicios". Él ha luchado con múltiples carencias para hacer realidad su sueño. El chico ha levantado entre 93 y 119 kg. Con una enorme sonrisa y una mirada esperanzadora, Julio ve su realidad actual como lo que era una utopía.

EL ENTRENADOR, OTRO PERSONAJE FUNDAMENTAL

Rodolfo Hernández Ramírez es el entrenador que ha pulido el talento de estos cuatro niños y niñas. Los guía todos los días en la 'Escuela Vanguardia' ubicada en Las Joyas. Dice que un entrenamiento duro y disciplinario son las bases para escalar en el mundo deportivo.

El que ha estado en todo momento, y al que ahora le agradecen, acepta que este trabajo incluye a mucha gente, desde los padres de familia, los patrocinadores, los directivos de la escuela en la que entrenan, y el Gobierno. Este conjunto de personas, además de las "marcas" de los deportistas los enfilan a la participación nacional.

"Las primeras seis mejores marcas pasaron a etapa nacional, las propias marcas de cada atleta son las que te van llevando (a los Juegos Nacionales) teniendo un nivel óptimo son acredores a participar por el estado de Guanajuato en las competencias nacionales".

Paola, Nelly, Carlos, y Julio representaron a la Región 2 Centro Sur de Guanajuato.

Para reconocer el esfuerzo de los deportistas y como un impulsor del talento local, la compañía Factory Shops donó regalos a los adolescentes para continuar con su rendimiento. Los chicos se motivaron al recibir tenis nuevos, mochilas, playeras y accesorios. La compañía del bulevar Aeropuerto prestó las instalaciones de su gimnasio para que entrenaran, este viernes.

