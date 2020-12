Niños celebran campeonato en el panteón: "Abuelito, ganó La Fiera"

León.- La noche del domingo la ciudad zapatera vivía una fiesta tras la coronación del Club León como campeón del Guardianes 2020 de la Liga Mx.

Algunos vieron el partido en casa, otros afuera del estadio, en bares y restaurantes, cada uno a su manera. Pero lo que más sorprendió fue un grupo de niños que, llenos de felicidad por ver a su equipo triunfar, acudieron al panteón para compartir con su abuelo, a quien gritaban desde afuera al no poder ingresar.

A través de un video publicado en redes sociales por el usuario Vázquez Lucho, se puede ver a la familia que, con banderas del Club León gritaban eufóricos al señor Domingo Rosas, quien tiene poco tiempo de fallecido y que era aficionado al equipo panza verde.





"Abuelito, ganó el León", se escucha a los pequeños gritar entre lágrimas.

Los menores esperaban en una de las bardas que rodea el perímetro del Cementerio Jardines de León ubicado en la zona sur de la ciudad.

"Abuelito, ganamos", dice uno de los niños que mostraba con orgullo su playera.

"El día de ayer, pasando por el panteón que está ubicado en bulevar Delta, me encontré una amiga con su familia la cual estaban compartiendo la victoria de Club León con su abuelo en paz descanse que tiene poco de haber muerto, el señor Domingo Rosas, me consterné mucho y me atreví a grabar, yo no sé ustedes pero me hizo llorar", dice la publicación original.

Las reacciones no se hicieron esperar, los internautas coincidieron en lo emotivo que fue el momento y el evidente contraste al que se enfrenta la sociedad debido a la pandemia por el covid-19.

"Qué tristeza. Me hicieron recordar el dolor que nos deja un ser amado que cuando le quieres contar algo y no están quieres írselo a contar aunque sea a su tumba", comentó una usuaria de Facebook..

DR