Niegan vacuna a jóvenes de 17 años, Salud pide flexibilidad para vacunarlos

"Algunas instituciones federales no permiten que se vacunen los que están por cumplir los 18 años, aunque los cumplan mañana y se hayan quedado ahí todo el día y toda la noche formados en la fila, porque la plataforma no acepta un registro de una persona que no haya cumplido los 18 años; incluso hablamos a la Ciudad de México con quien coordina estas acciones y no hay flexibilidad al respecto", dijo el Secretario de Salud, en su intervención en una televisora.