Niegan narcolimosnas de ´El Marro´ a la Iglesia de Celaya

"Yo sé que ´El Marro´ sí ha respetado al Iglesia, pero no de otra manera, no creo que haya nada, si no... que prueben", afirmó el Obispo de Celaya Benjamín Castillo a una periodista de El Sol del Bajío.

Negó que la Iglesia recibiera narcolimosnas de José Antonio Yépez, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

"No hay ninguna donación, las donaciones las hemos pedido al Municipio, y el Municipio no desembolsa nada, son los fraccionadores los que tienen que dar", comentó el Obispo de la Diócesis de Celaya.

En la entrada de Santa Rosa de Lima hay un altar, 'El Marro' era católico contaron vecinos (Foto: Pablo César Carrillo)

Luego, aseguró que la Iglesia ha sobrevivido con la venta de gorditas, para la construcción de más Templos.

¿Quién denunció el presunto nexo de la Iglesia con ´El Marro´?

De acuerdo con la revista Proceso, Elio Masferrer –especialista en temas religiosos- aseguró en su columna ´Bajo Reserva´ que hubo "donaciones exorbitantes" de ´El Marro´ hacia algunos sacerdotes que hacían misas en su honor.

En su columna criticó que la Iglesia se "adelantó" y ahora buscan "cooperar con la justicia". Mencionó la gravedad que tendría un "financiamiento del crimen organizado".

"Las asociaciones religiosas deben identificar cualquier donante mayor de 240 mil pesos e informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cumplir con la Ley Antilavado de dinero".

Imagen de la capilla que 'El Marro' mandó construir en Santa Rosa de Lima, afuera de su casa (Foto: Pablo César Carrillo)

No es la primera vez que Masferrer escribe sobre estas acusaciones. En su columna ´La Iglesia y los Dineros´, el investigador resalta la ´nómina secreta´ que tenía César Duarte -exgobernador de Chihuahua que fue capturado en Estados Unidos- para sacerdotes que recibían dinero del Estado.

En un escenario similar el Obispo de Celaya negó abiertamente cualquier nexo con ´El Marro´. Resaltó que eso se debe probar y señalar a quien haya recibido narcolimosnas, de acuerdo con El Sol del Bajío.

La devoción de ´El Marro´ a la virgen de Guadalupe

Afuera de la casa de ´El Marro´, en Santa Rosa de Lima, hay una capilla. Una finca de 6 pilares en la que se resguarda la Virgen de Guadalupe. La capilla es color salmón, sus muros y el candil son de cristal. En La Silla Rota se publicó: ´El Marro´, la fe de un asesino. En varias ocasiones ha quedado claro que el capo más buscado de Guanajuato es católico. Los vecinos platicaron que es devoto de San Judas Tadeo.

En la entrada a Santa Rosa de Lima hay otro altar de la Virgen, quedó comprobado que al huachicolero solo le queda su fe. Este 2 de agosto fue capturado, y ahora permanece en El Atiplano, en el estado de México. Mientras, el Obispo de Celaya niega vínculos de la Iglesia con el criminal.

