Niegan amparo a "El Marro"; acusa ser víctima de tratos indignos en prisión

A más de un año de ser detenido y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, Altiplano, José Antonio Yepes Ortiz, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue notificado de la resolución de un Tribunal Colegiado que le negó un amparo que presentó para evitar el "aislamiento, segregación, tratos crueles e inhumanos, golpes, tortura" que argumenta.

¿Pero qué escribió "El Marro" para obtener el amparo?

De acuerdo con el recurso presentado en un Tribunal Colegiado en Materia Penal esta la carta integra de quien fue considerado por el gobierno federal, como uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato y estados colindantes, por el robo de huachicol, tráfico de drogas, secuestros, homicidios y otros delitos.

El escrito fue presentado por su abogado en los siguientes términos.

El primer argumento es:

"De las autoridades señaladas como ordenadoras en los números 1 al 3: Se reclama la orden de tenerme apartado de la población, segregado, malos tratos e indignos y notoriamente diferenciales con el resto de los internos. Así como actos de tortura que puedan poner en peligro la vida del suscrito"

2.- "De las autoridades responsables ejecutoras señaladas en el apartado b), reclamo que me tienen aislado del resto de la población, me dejan sin comer, llevó ocho días sin salir al patio, siendo que el resto de los compañeros si van. Cuando se juntan el horario de las llamadas de los otros módulos con mis horarios que yo tengo asignados para mis actividades, los custodios dicen que no puedo estar cerca de nadie más y que me tengo que esperar a que se vayan a sus estancias los de más internos y me quedo sin patio, sin bajar a comedor o me retrasan mis llamadas"

Continúa: "El suscrito se encuentra en un pasillo donde solo estoy yo y tengo dos custodios sentados enfrente de mi celda a metro y medio de la taza del baño, y ahí me están vigilando. Razón por la que solicito se comisione al C. Actuario para que de fe la situación y módulo en que me encuentro, para que esta H. Autoridad aprecie la forma en la que me tienen y la discriminación de la que soy objeto, porque nadie está en dichas condiciones, pues soy el único en todo el CEFERESO que recibe ese trato".

El documento incluye: "También me han empujado y golpeado en la cabeza cuando algún interno me saluda, o cuando levanto la cara para ver a mi alrededor, los custodios me dicen que tengo que permanecer con la cabeza mirando hacia abajo. Desde mi ingreso al citado centro he tenido el aislamiento y al preguntar a los oficiales me dicen que la orden viene de más arriba, esto es por parte del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Y que los delitos por los cuales estoy en ese lugar son muy graves. El caso es que todas las autoridades tienen la consigna de mantenerme aislado del resto de la población."

El legado criminal de "El Marro"

José Antonio Yépez fue capturado el 2 de agosto de 2020, pero gracias a su legado criminal, su nombre sigue vigente en el estado. Al día de hoy, muchos de los crímenes en distintos municipios del estado se le atribuyen su organización criminal el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Sobre quién quedó como líder de este grupo delictivo hay varias versiones. La última persona que se ostentó como cabecilla del CSRL fue Fernando Emmanuel alias ´El Panther´. Detrás de él hubieron otros 7 hombres detenidos que se sustentaron el título de sucesores de "El Marro"

