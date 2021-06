"Ni un solo candidato tiene agenda para avanzar en los derechos de las mujeres"

"Por cierto los refugios con carísimos, se necesita muchísimo dinero que no tiene el erario público, pero además no son una respuesta. Se ve muy bien en los espectaculares: "más refugios para las mujeres" pero quienes sabemos de la violencia contra las mujeres, y de los avances legislativos, decimos: no, otra vez regresando a las propuestas de hace 20 años que ya se superaron".