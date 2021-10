"Ni modo que dijera, que no me podía agarrar de los ovarios": Sheffield

León.- Ricardo Sheffield Padilla, ex candidato a la alcaldía de León, denunció que la morenista Maricarmen Cuervo y dos mujeres más buscaron imponerse en el registro de su planilla a regidores y reiteró que no se arrepiente de ser malhablado.

"Si lo que yo dije, que a mí nadie me agarra de los huevos, y lo repito, porque así me expreso, mi esposa me ha regañado más de una vez porque me dice -van a aprender las niñas hablar igual de feo que tú, como carretonero- pero así me expreso".

"Ni modo que dijera, que no me podía agarrar de los ovarios, no tengo, la expresión a mi género es de esa manera me dicen que es muy vulgar, pues sí es muy vulgar, pero así me expreso con hombres, con mujeres, con todo mundo".

"Y en términos menos vulgares y más coloquiales, de todos modos no me dejo mangonear, por nadie, ni por hombres, ni por mujeres, siempre he sido una persona de convicción firme".

Explicó que la demanda de violencia de género que presentó María Del Carmen Cuervo en el Instituto Electoral del Estado se está desahogando y añadió que las mujeres morenistas realizaron violencia de género en su contra.

"Yo la conteste en tiempo y forma, yo creo que fue violencia de género pero al revés, de un grupo de mujeres para un solo hombre, esta persona pretendía imponerse en mi planilla solo porque tenía el control de la computadora".

"Ya lo dije, a mí me querían sujetar y obligarme tres mujeres, pretendían imponer a esta persona de apellido Cuervo en mi planilla y esa es una violencia, yo no la quiero ver como de género porque pudieron haber sido hombres, pero no lo fueron, sí fueron tres mujeres y de este lado solo estaba su servidor y contaron historias extrañas, pero está todo grabado".

Reiteró que no se arrepiente de haber utilizado la frase coloquial por la cual ahora sufre la denuncia ante los organismos electorales por violencia de género, pues es un manera de expresarse.

"Nunca me he caracterizado por ser bien hablado mi mamá me lavaba la boca con jabón y no le sirvió de nada, en paz descanse mi mamá, pero siempre he sido muy mal hablado y lo seguiré siendo, lamentablemente".

"Cuando estaba chico me confesaba el padre y me decía que hablaba muchas malas palabras, hasta que se aburrió y me dijo que no es pecado, sino una mala costumbre que no me he quitado. A mis 55 años creo que no me la voy a poder quitar, así me expreso".

Lamentó que Maricarmen Cuervo haya señalado que nunca buscó imponerse en la planilla de regidores de León, "Podrá decir misa, pero está grabado y los detalles del caso se están ventilando en las instancias legales competentes".

Sobre la demanda que dijo el Fiscal Carlos Zamarripa que interpondría en su contra, Sheffield declaró que no ha recibido ningún citatorio hasta este primero de octubre.

"Yo no he recibido ninguna demanda de Zamarripa. Ojalá la presente porque me encantaría aclararlo en los tribunales", concluyó.

PR