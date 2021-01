Ni el 20% del personal de salud alcanzará vacuna: Éctor Jaime

Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), declaró que han sido insuficientes las primeras dosis de la vacunas contra la covid-19 destinadas para Guanajuato.

El primer cargamento arribó el martes pasado con 19 mil 500 dosis para aplicar al personal de salud del estado entre médicos, enfermeras, colaboradores de mantenimiento entre otros.

Sin embargo, manifestó el legislador panista, estas no serán suficientes y espera que el gobierno federal cumpla con lo acordado en diciembre. Comentó que aún hoy no se conoce cuándo llegará la totalidad de las vacunas y cuáles serán debido a que cada uno de los laboratorio maneja una especificación particular para su aplicación.

"Las vacunas que han llegado son muy pocas. Muy por debajo de la cifra que dijo (el presidente de México) el 9 de diciembre en el plan rector (...) no alcanzan a cubrir ni el 20 por ciento del personal médico y de enfermería del estado (...) esperemos que las siguientes dos aportaciones de vacunas lleguen para al menos cubrir a la primera línea de batalla", expresó el legislador, también médico egresado por la Universidad de Guanajuato.

Ramírez Barba adelantó que solicitará una ampliación de dosis para que queden cubiertos también en las primeras aplicaciones personal de asistencia social y de hospitales privados y públicos.

"Es una vacuna universal y debe ser entregada sin ningún tipo de discriminación ni de exclusión", manifestó el diputado federal por la LXIV Legislatura.

El miércoles por la mañana en 58 hospitales públicos de Guanajuato de manera simultánea inició la vacunación al personal de primera línea de batalla contra el SARS-CoV-2. Solo en el Hospital General de León en 72 horas habrían sido aplicadas al menos unas mil 600 dosis de la vacuna.

Éctor Jaime Ramírez, declaró que antes de que concluya esta semana las primeras dosis que arribaron a la entidad ya se habrían terminado de aplicar.

Si se tuvieran todas la vacunas juntas, dijo el legislador panista, en Guanajuato el sistema de salud estaría en condiciones de aplicarla a la totalidad de su población en dos meses.