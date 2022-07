"Nadie se salvará de contagiarse en la nueva ola de covid", advierte infectólogo

"No hemos aprendido, la gente sigue sin tenerle restricción a amontonarse en lugares cerrados, es algo que ya no deberíamos hacer, yo no digo que no se hagan actividades, que no hagas una reunión, que no vayas a comer, pero ya no puedes hacer cosas multitudinarias en lugares cerrados o por lo menos cuidar los momentos más críticos", comentó.