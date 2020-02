Nadie quiere ser policía en Santiago Maravatío: dejan los cargos por "miedo" o salarios bajos

Una mujer policía degustaba de una bolsa de garbanzos en el centro de Santiago Maravatío, parecía despreocupada. Así aligeraba el turno de 24x48 horas que tenía que cubrir. Ella es una de los siete oficiales que cubren los tres turnos para cuidar a más de 6 mil habitantes.

Las únicas dos policías que resguardaban la Plaza Principal no quisieron dar su nombre

Al acercarnos tomó su celular y hablaba con alguien, paseaba de una esquina a otra, se escondía. Y al preguntarle sobre la escasez de policías en la ciudad, solo dijo:

"No, no quiero decir nada. Si tienen algo que decir vayan a presidencia, yo no voy a hablar".

Las oficinas de Seguridad Pública lucen descuidadas, y olvidadas

Bienvenidos a Santiago Maravatío, un municipio en el que trabajan de cinco a siete policías por día. Cuando la planilla indica que deberían ser nueve. Un lugar en dónde hay escasez de elementos azules. Pues dos elementos acaban de renunciar, y cuatro ya no se presentaron a trabajar.

Las avenidas de Santiago Maravatío son pequeñas y la mayoría de la gente se traslada en bicicleta, motos o triciclos

Un sueldo bajo para arriesgar la vida

En la calle Hidalgo, entre el silencio y la tranquilidad que caracterizan a la ciudad está la oficina de Seguridad Pública. Es una fachada con colores blanco y azul, tiene marcado el número 1810-1910. Es de dos plantas y se ve grande desde afuera. Pero ahí se resguardan solo una mujer policía, un coordinador de Protección Civil y un coordinador operativo de la Policía. Los tres elementos reconocieron que hay pocos oficiales.

"Antes todos querían ser policías. No, ahorita les dices y cuando preguntan cuánto pagan dicen: no, así estoy bien gracias. Ahorita es muy difícil ser policía", platica Enrique, el coordinador de la Policía de Santiago Maravatío.

Así son las oficinas de Seguridad Pública en la ciudad, parece un edificio antiguo

Un oficial que trabaja en este municipio gana 8 mil 600 pesos al mes, ese dinero representa el riesgo diario de perder la vida. Son 5 mil pesos menos del sueldo recomendado para un uniformado. Según el alcalde Fernando Rosas, un oficial debería percibir 13 mil pesos libres mensuales.

Las instalaciones de seguridad están desordenadas y el bajo presupuesto del municipio no abastece un equipo digno para los policías

El presupuesto anual de Santiago Maravatío es de 45 millones de pesos, pero este recurso no es suficiente para mantener el salario que le corresponde a un policía. Y este motivo dejó al Ayuntamiento fuera del recurso estatal que reciben los municipios cada año.

"No llegamos a la meta que nos pedía el estado; una de ellas son los salarios, pero son inalcanzables para Santiago Maravatío. Somos el municipio con los salarios más bajos para policías, es una realidad". confesó el presidente Fernando Rosas.

Esta es la bodega de la Policía de Santiago Maravatío

¿Cuál es la estrategia para pagar un salario digno?

El alcalde dijo que la única alternativa será ahorrar y economizar en los planes que se tenían previstos. Pues el sueldo de 13 mil pesos que recomiendan para un policía, es el mismo que recibe un directivo de este Ayuntamiento.

Zona centro de Santiago Maravatío





Los policías también tienen "miedo"

En la Plaza Principal solo había dos policías, y eran mujeres. Según los vecinos, los oficiales han dejado de ir a trabajar por temor.

"Hay veces que solo hay cinco policías para todo el día. Son gente que viene de Salvatierra y Acámbaro, no son de aquí. Gente que gana poco y se arriesga mucho", dice don Ricardo mientras descansa con sus dos amigos afuera de un taller mecánico.





La gente tiene incertidumbre sobre la escasez de policías, no saben que pasará

Lo que platica el señor Ricardo coincide con una noticia en los últimos días de enero: encontraron a un oficial desmembrado en su camioneta, en Yuriria. Cerca del cuerpo había una cartulina con un narco mensaje.

Santiago Maravatío y Yuriria son municipios cercanos, según Google Maps se hacen 26 minutos en coche

El alcalde Fernando Rosas lo confirmó. Se trataba de Nicolás Garnica, un oficial que llevaba 16 años al servicio de Santiago Maravatío. Y que de un día para otro murió en manos de los delincuentes. El presidente municipal dijo desconocer si un grupo criminal fue el autor de esta muerte.

"Nos han usado mucho de tiradero, si ha habido algunos hechos aquí, pero nos usan más de tiradero. La mayor parte del tiempo ha estado la Guardia Nacional ayudando".

Los habitantes del municipio acudieron a una misa para despedir al sacerdote Roberto, y en la celebración aprovecharon para orar por Santiago Maravatío

La gente de Santiago Maravatío dice que el miedo entró por la puerta de las oficinas de Seguridad Pública. Pues hace dos semanas dos policías renunciaron, y cuatro no se han presentado a trabajar.

"Yo digo que no hay policías por miedo, desde que mataron a uno y lo dejaron en Yuriria", cuenta don Alfredo, uno de los vecinos.

Los habitantes transitan las calles caminando, casi no utilizan coches

El acalde desconoce que las amenazas de un grupo criminal sean la causa del desabasto de policías.

"Oficialmente no he escuchado esa versión. El conocimiento que tengo es de dos policías que sí presentaron su renuncia, y están en espera de su liquidación. Desconozco si esa sea la causa".

En la zona centro se siente el silencio y la tranquilidad

En un día común hay de 5 a 7 policías cuidando la ciudad, pero el turno obliga a tener 9 elementos. Los mismos compañeros deciden doblar su jornada y hacer horas extras para completar la planilla de un solo día.

Las madres de familia llevan a sus hijos a la escuela en bicicletas

Las 11 comunidades de Santiago Maravatío suman 6 mil 700 habitantes, y para resguardar la zona se necesitan 32 policías.

"Oficialmente tengo todos, no los puedo despedir porque están registrados. El número de policías al día es irregular: a veces son cinco, a veces siete", dice el alcalde.

Esta es una de las calles principales

Las calles la ciudad están casi vacías. Son angostas y le dan el paso a varias bicicletas y triciclos, los principales vehículos para ir trabajar o llevar a los niños a la escuela. La gente camina tranquila y despreocupada.

La escasez de policías no es el único tema

Afuera de las oficinas de Seguridad Pública hay pocos vehículos para que los policías se trasladen. El alcalde reconoció que también hay desabasto de equipo, pues solo cuentan con tres patrullas, cuatro motocicletas y cuatro bicicletas que se tienen que repartir entre ellos para completar una misión.

Afuera de las oficinas de Seguridad Pública solo había dos ambulancias y dos patrullas para el equipo

La salud de los policías es otro tema en el radar. Hasta el momento los oficiales y sus familias no reciben la atención de los médicos del Dif, una de las prestaciones a las que deberían tener acceso, independientemente de su seguro.

Los hijos de los policías deberían recibir atención de los médicos del Dif, pero solo tienen la prestación normal, como el seguro

Mientras tanto, ¿quién cuida a los habitantes de Santiago Maravatío?

Los elementos de la Guardia Nacional ayudan a los policías a dar rondines por de la zona. Son 30 militares desplegados en el municipio. Hay veces en las que realizan operativos sin aviso previo, con tal de disminuir los delitos principales, como el robo a casa habitación.

Foto: Cortesía

Santiago Maravatío se convirtió en una ciudad ausente, siete oficiales cuidan a más 6 mil habitantes. Las oficinas de Seguridad Pública parecen estar abandonadas, pero no es así. Hay escasez de policías.