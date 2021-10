Nadia simuló su desaparición para crear conciencia y la asesinaron

Nadia regresaba de una fiesta cuando la asesinaron. Días antes de esta madrugada tituló su foto de perfil como: “Se busca” para concientizar sobre la violencia contra las mujeres que hoy tiñe al país, no se imaginaba que perdería la vida. Unas horas de ser 8 de marzo y conmemorar a las mujeres Nadia perdió la vida a balazos.

La balacera ocurrió en la comunidad La Ordeña, en Salamanca. Nadia conducía su automóvil y se dirigía a su casa, extraoficialmente se dice que había acompañado a una de sus amigas cuando hombres le dispararon.

Esta es la imagen que compartió Nadia en sus redes sociales

Las balas traspasaron los cristales de su coche, de su lado estaban las huellas de los disparos que acabaron con su noche. Su cuerpo quedó tendido dentro del vehículo. Pasaban las 2 de la mañana cuando sucedió el trágico hecho, y al llegar los socorristas se dieron cuenta de que Nadia había muerto.

¿Por qué la asesinaron? Hasta ahora las autoridades no han detallado si se trató de un intento de asalto o si fue un ataque directo. El auto Focus color gris se tapizó de balas. Y quedó en medio de la carretera, casi frente al entronque a la colonia Lomas del Prado.

El padre de Nadia dio la noticia a través de Facebook, en la que familiares y amigos se mostraron solidarios

Nadia y su voz feminista

“Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfrute de mi vida, que reí y baile hasta cansarme, que ame todo lo que hacía, que alce mi voz y no me quede callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero termino quitándome la vida”, se leía en la descripción de su última foto de redes sociales, que tituló: Se busca.

Una de las familiares de Nadia comentó la fotografía de: Se busca. Para dar la terrible noticia sobre la muerte de la joven

La estudiante de 23 años tenía la idea de crear conciencia sobre las últimas desapariciones de mujeres y feminicidios. Pero lo que empezó como una simulación se volvió realidad. En su relato decía:

”Si algún día soy yo, por favor cuiden con el alma a mi sobrina porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida. PORQUE SI ALGÚN DÍA SOY YO, QUIERO SER LA ÚLTIMA.

Nadia estudiaba la universidad en la Ibero León, de lunes a viernes se quedaba en la ciudad, pero los fines de semana partía a su tierra: Salamanca.

Su última noche acabó en su lugar de nacimiento. Sus amigos no se imaginaban que esos comentarios en señal de alerta y despedida se harían realidad días después. Su amigo Alexis se preocupó y le escribió: “te busco hasta debajo de las piedras”. Hoy tiene en su perfil un moño de luto para recordar a Nadia Verónica.