Nació pesando 900 gramos y ahora, de tres meses, lucha niña por vivir, en León

León.- Dalexa Guadalupe nació de manera prematura, a los seis meses y medio, y desde el primer día ha luchado por vivir.

Acaba de cumplir en este enero tres meses de vida y ya fue operada, su mamá dijo que la pequeña nació pesando 900 gramos y sus órganos no se habían desarrollado al 100 por ciento porque no completó el periodo de gestación y su intestino no ha logrado cumplir su función.

La niña se esfuerza cada día porque su pequeño cuerpecito reaccione y lucha por vivir y sus padres tratan de conseguir lo que ella requiere luego de que fuera operada.

"La operaron, pero como se movía mucho se rompió sus puntaditas y no le pudieron cerrar, la operaron porque sus heces se quedaban adentro porque su intestino no hacía su función, luego le colocaron dos mangueritas donde van conectadas las bolsas, pero no alcanza (el dinero) porque le tengo que poner mínimo cuatro diarios dos en la mañana y dos por la noche", dijo la mamá de Dalexa.

Las bolsas especiales que necesita la pequeña Dalexa para ileostomía y colostomía que captan sus desechos cuestan 40 pesos cada una y debido a la situación económica de la familia, se ha vuelto un gasto demasiado pesado porque este material lo ocupará la niña por casi un año, mientras los médicos determinan cuándo la pueden operar para cerrar su cuerpo para que funcione de manera normal.

Dalexa vive con sus padres en la colonia San Pablo, que está ubicada al norte de la ciudad, y hacen todo lo posible por destinar sus recursos para que la pequeña en un futuro tenga una calidad óptima de vida.

