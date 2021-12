Nacho González se convirtió en uno más de la porra para apoyar a los esmeraldas

León, Guanajuato.- Como buen capitán, encabezando el ¡Dale León! para apoyar a la Fiera desde las tribunas, fue captado Ignacio González en el encuentro de la Final de ida entre León y Atlas del Torneo Apertura 2021 celebrado en el Nou Camp.

Anda un León suelto en el estadio, nos informan que por la puerta 5. #PorLeonesisísimaVez ???? pic.twitter.com/0JafVkt7eo — Club León ???? (@clubleonfc) December 10, 2021

Ya no puede jugar, pero ahí está con su bandera apoyando a la Fiera, el ahora ex capitán de los esmeraldas jugó con el León, pero ahora desde las gradas, arropado por la afición esmeralda y como líder indiscutible comandó a la porra de "Los de Arriba" para alentar a sus ex compañeros.

NACHO GONZÁLEZ ????



Cantaste y alentaste en medio de la barra los 90 minutos, recibiste el amor de la gente y entregaste el CORAZÓN DE LEÓN por el equipo.



Fuiste CAPITÁN, eres ÍDOLO y siempre serás LEYENDA. ????



¡Te amamos, carajo! @nachogonzalez35 pic.twitter.com/KyNIYa7PHR — Club León ???? (@clubleonfc) December 10, 2021

A sus 37 años ya no juega futbol en una cancha profesional, pero ahora lo hace desde las gradas con la gente que le tiene gran cariño por la entrega que les brindó en los años que defendió los colores esmeraldas.

Nacho González, con una gran humildad se confundió entre los seguidores de la Fiera donde demostró el amor y la pasión que tiene por el equipo de sus amores y fue es el número uno en la tribuna.

Curiosamente Ignacio González curiosamente surgió de "La Academia" del Atlas, pero fue capitán de León donde logró levantar la copa de campeón en tres ocasiones, en 2013, 2014 y 2020.



CM