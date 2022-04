Músicos de la Sinfónica de Guanajuato quieren tocar a compositores rusos

"Mandaron un comunicado en el cual se nos pedía cambiar la programación para, pues claro, suspender a los compositores rusos; bueno eso se nos hace de risa. Nosotros no tenemos nada que ver con eso (la guerra) ni los compositores que ya murieron y que son grandes maestros de la música y que no tiene nada que ver (...) obviamente nosotros no accedemos, pero es esa lucha constante que no deberíamos estar en eso, sino preocupándonos únicamente en hacer música, que es lo que nosotros sabemos hacer", dijo Roberto Beltrán Zavala, director titular de la OSUG,.