Gloria Gaynor actuará en un viñedo de Dolores Hidalgo

La música disco revivirá este 12 de octubre con la máxima representante del género. Gloria Gaynor se presentará en la primera edición del Festival Cuna de Tierra Wineyard Music Experience.

Música y vino en un solo lugar. El Festival Cuna de Tierra Wineyard Music Experience contará con la presencia de grandes artista , entre los que destaca la cantante de música disco y soul Gloria Gaynor.

La cantante amenizará la noche del sábado en la bodega Cuna de Tierra, ubicada en Dolores Hidalgo, acompañada de su banda de diez músicos. El más reciente álbum de Gaynor se titula ´Testimony' y debutó en los Top 5 de la lista del Billboard Top Gospel Albums, en el Top 3 en la lista de iTunes Gospel Charts y en el Top 20 del Amazon Overall Album Chart.

La cantante originaria de Newark deleitará a los asistentes con temas como ´I will survive´, ´Never can say goodbye´, ´I am what i am´, ´Can´t take my eyes of you´, entre otros. Cabe señalar que Gloria es la invitada especial de una pasarela que se llevará en un prestigioso hotel de Dolores Hidalgo.

El festival contará con los productos que se ofrecen en Cuna de Tierra, desde quesos importados y mexicanos artesanales, variedad de vinos tintos y blancos, aceitunas, frutos secos y pan tradicional. Y por si fuera poco, los asistentes disfrutarán de un recorrido por el viñedo en un carruaje guiado por caballos.

Esta edición contará con la participación de la banda de Jazz Troker, Paté de Fuá, Pila Seca, La Mano de Obregón y Andrés Mijangos.

Cuna de Tierra es la primer bodega de Guanajuato y tiene por significado el renacimiento del vino en el Estado, dedicados a hacer vinos de alta gama en un viñedo de 40 hectáreas donde todas las labores son artesanales y la pasión es la calidad y cuenta con más de 50 medallas internacionales.

Los boletos se pueden adquirir en las modalidades de ´Individual´ con el precio de $2, 650 - Zona A y Zona B, o bien ´Por Mesa´ con un costo de $26,500 Mesa Zona A, C, E, y D. Ambos precios incluyen Queso, Pan y Vino de 3 a 6pm y están disponibles a través del sitio oficial cunadetierra.com hasta agotar existencias,