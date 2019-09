Municipios piratean a policías estatales con mejores sueldos

"No hemos llegado a la meta porque también, como lo dije, es una buena noticia, me da gusto que nos han desertado muchos elementos de las fuerzas porque se han ido a las policías municipales (...) Siempre lo he dicho, la seguridad se construye desde lo local y si queremos policías municipales fuertes necesitamos menos ejército y menos policías estatales", declaró el Gobernador de Guanajuato.