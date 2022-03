Municipios panistas y morenistas quieren nueva clínica IMSS; será analizado

Guanajuato.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que se crearán mesas de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para analizar el tipo de hospital que se requiere en el corredor industrial de Guanajuato.

Te puede interesar IMSS lanza modelo de atención para mujeres antes, durante y tras su embarazo

Reconoció que existe un interés de los municipios de Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya por contar con un nuevo hospital del Seguro Social para dar atención médica a su población, sin embargo, destacó que es probable que el Seguro Social genere clínicas de atención primaria en todas las ciudades.

"En la reunión con alcaldes y empresarios de Celaya, Irapuato, Silao y Salamanca, se habló de la infraestructura, salvo uno de León que es nuevo, todos los demás son de los años 70, cuando la población era otra, los empleos, pero hoy la situación 50 años después es otra, el Estado es más próspero, hay mas industria, las empresas pagan sus cuotas al seguro.

Te puede interesar IMSS implementa estrategia nacional para dar atención a mujeres embarazadas

"Lo que nos propuso el director Zoé Robledo es realizar mesas de trabajo para definir dónde se requiere nueva infraestructura, en qué municipio y no estemos con jaloneos entre alcaldes, que sea lo técnico lo que profundice, y esa mesa se llevará a cabo".

Explicó que la decisión técnica de construcción y equipamiento corre a cargo del IMSS nacional, "nosotros no tenemos ninguna intervención en el proceso, sólo somos gestores para la reunión y darle seguimiento".

Sobre los datos técnicos analizados, destacó que cada ciudad defiende su crecimiento y la necesidad de un hospital del IMSS.

"Celaya habla de atención para 600 mil derechohabientes, son 11 municipios de La Laja, Irapuato también dijo que atiende Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo y Cuerámaro, Salamanca comentó que tiene la refinería y lo complejo de la salud de los ciudadanos, Mazda, mientras que Silao mencionó que es el municipio que más ha crecido, y tiene razón, con Puerto Interior, Fipasi y Las Colinas, es quien más parques posee, cada quien tiene sus argumentos, y la mesa técnica nos puede señalar que no se requieren hospitales grandes, sino clínicas en cada municipio".

Te puede interesar ¿Cómo sacar cita en el Buzón de los hospitales del IMSS?

Dijo que el otro reto de los municipios es contar con un terreno de hasta 10 hectáreas para la creación de una clínica u hospital, y aclaró que el Gobierno del Estado no apoyará a los municipios en la compra de terrenos.

"Fuimos como testigos, las decisiones serán tomadas entre alcaldes y el IMSS, los alcaldes tienen que dar terreno, son de 4 a 10 hectáreas, son costosos, no pueden ir a las orillas, pero cómo llega a la gente el drenaje, agua, servicios de luz, no está fácil, no habrá mano negra".

"El Estado no podrá apoyar a los municipios, tengo mis propios temas en los hospitales, tengo muchos gastos en el sistema de salud, entonces creo que no podríamos, es un tema de los municipios", concluyó.

JP