Multarán al Patronato de la Feria por fallas en concierto de Santa Fe Klan

"El organizador de un evento tiene que saber perfectamente cuál es la capacidad de convocatoria del artista, qué experiencias ha habido antes en esta ciudad y en otras ciudades, y tener varios escenarios donde si viene más gente y qué pasa si se desborda. Eso es parte de la planeación, que tiene que hacerse de una manera más clara y más responsable. El argumento de que no esperábamos tanta gente, me parece que un organizador de eventos, quien sea, no aplica", dijo.