Multados en mercados y tianguis por no usar cubrebocas

León.- Por no seguir las indicaciones de la secretaria de salud en los comercios informales las autoridades infraccionaron la semana pasada a un total de 105 personas.

A los que se encontraban en mercados públicos y tianguis e incluso a quienes estaban en la vía pública, las autoridades de salud emitieron las infracciones que anteriormente ya habían advertido que se presentarían si no se respetaban las reglas

Aunque estos establecimientos contaran con controles de acceso, lonas, lavamanos, verificación de uso de cubrebocas y gel antibacterial, las personas que no hicieron caso a las medidas recibieron dichas multas.

Los mercados más grandes y con más transito como la Central de Abastos y el Descargue Estrella recibieron la semana pasada visitas de la secretaría de salud para corroborar que sea un espacio seguro para los cientos de leoneses que acuden todos los días a comparar alimentos para abastecer sus negocios y hogares.

La Dirección General de Salud Municipal de León también realizó visitas en comercios restauranteros para verificar la calidad del aire que se respira en ellos y que haya suficiente ventilación. En los 35 restaurantes visitados se comprobó que operaran con el aforo permitido.

En los autobuses, el personal de Movilidad ha obligado a bajar de las unidades a 2 mil 250 personas que no usaban su cubrebocas. A los usuarios que se disponían a abordar su transporte y que no usaban mascarilla les fue negado el servicio. En total fueron casi 11 mil ciudadanos los que en su momento no pudieron usar el camión.

Los operadores no han quedado exentos de estas multas, hasta hoy ya suman 270 los choferes que han sido infraccionados por esta falta.

