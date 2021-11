Mujeres violentadas e hijos podrán acudir a nuevo refugio abierto 24/7 en León

León.- Ale Gutiérrez, presidenta municipal, inauguró la primera Unidad Especial de Atención a la Violencia de Género: Mujer a Salvo. El refugio que formará parte de la Red de Espacios Seguros en Situación de Riesgo,es un lugar tanto para mujeres violentadas como sus hijos.

Te puede interesar Más de 500 mujeres de Guanajuato han ido a abortar a CDMX

La iniciativa que hoy se hace realidad fue promovida por la administración municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en articulación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Mónica Maciel, directora de IMMujeres, indicó que la violencia en contra de las mujeres no tiene horario y la mayoría de las acciones de intimidación suelen suceder en horarios nocturnos. Por lo anterior, el refugio estará dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal, la cual permanece abierta las 24 horas del día los 7 días de la semana.

La unidad será atendida por personal especializado que, al momento de recibir a una mujer en riesgo, activará de manera inmediata los nuevos mecanismos y protocolos de actuación vigentes, tanto para el interior como para el exterior, de su administración.

Los especialistas trabajarán en equipo, bajo la prioridad que no haya violencia hacia las mujeres, abonándole a los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, porque "en León, no queremos violencia para las mujeres, queremos empoderarlas y lo menos que podemos hacer, es facilitar el camino para las nuevas generaciones, por ello, no me quedaré cruzada de brazos" señaló la presidenta.

La representante estatal del Instituto de las Mujeres agradeció el trabajo en equipo entre entidades municipales y estatales, e hizo una mención especial al apoyo de la Presidenta Municipal.

"Hoy en León se ha hecho un trabajo ejemplar, siendo referentes en sus prácticas de intervención y atención a las mujeres" mencionó.

PR