Mujer trans denuncia discriminación en hotel de León

León.- Una mujer trans que visitaba la ciudad de León denunció en sus redes sociales ser víctima de discriminación por su identidad sexual, en un hotel. Según narra Natasha, personal del alojamiento le pidió que corrigiera su postura al estar sentada, lo cual ella tomó como un acto discriminativo.

En el video que subió a TikTok platica que acaba de regresar de un viaje a Europa y, como escala antes de llegar a su destino en el norte de México, tuvo que hacer una parada en Guanajuato. Mientras salía su vuelo a casa decidió hospedarse en el Hotel San Francisco.

La afectada explica que se encontraba sentada cuando un miembro del personal del hotel se acercó para pedirle que corrigiera su postura. Atribuyó esto a un acto de discriminación.

"Lo que hicieron conmigo por ser una chica trans de decirme cómo me tengo que sentar o cómo no me tengo que sentar se me hace muy injusto. (...) Lo que ustedes hicieron fue un acto de discriminación", explicó Natasha.

Cuando le reclamó lo ocurrido a un encargado, este le respondió que "lo hizo de buena manera".

Rubí Araujo mujer transgénero y ex regidora del Ayuntamiento de Guanajuato señaló en entrevista con La Silla Rota en septiembre del año pasado que en el estado prevalece la exclusión de los miembros de esta comunidad. Las personas trans exigen que estos actos sean eliminados.

La ex Regidora afirmó que la falta de políticas públicas que hay en el estado en torno a la protección de los derechos de las poblaciones LGBT expone a la comunidad trans a los actos de discriminación.

¿Qué es la transfobia?

La transofobia está definida como una actitud de rechazo hacia individuos transexuales o transgénero. Esta postura puede estar acompañada de agresiones, actos discriminativos e incluso asesinato.

PR