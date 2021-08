¡Mujer pierde el pie al caer del tren, en Celaya!

Una mujer perdió el pie al caer del tren y este le pasó por encima de la extremidad, en un accidente que ocurrió cerca de las 2:30 de la tarde de este martes por el puente de Anenecuilco y las vías, en la zona oriente de la ciudad.

De acuerdo a testigos, la mujer iba acompañada de un hombre y una niña que sí alcanzaron a subirse al tren, pero la mujer resbaló, una de sus extremidades quedó sobre la vía la rueda le cortó el pie a la altura del tobillo. La parte amputada quedó en medio de las vías y la mujer a un lado. Fue auxiliada por vecinos de la zona hasta que llegó la ambulancia para atenderla y llevarla al hospital.

La mujer fue auxiliada por vecinos de la zona hasta que llegó una ambulancia a atenderla, ya había perdido la extremidad (Foto: Especial)

En esta zona es común la reunión de personas indocumentadas que viajan en el tren desde países centroamericanos, y aprovechan el cruce de las vías para seguir su viaje hacia la zona de Ciudad Juárez o hacia Nuevo Laredo con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Al parecer la mujer, de la que se desconocen datos personales, viajaba con un hombre que sí pudo subir al tren junto con una niña que les acompañaba. Ella intentó subirse pero por el movimiento del tren resbaló de las escalinatas y el pie quedó en la parte interna de las vías.

"Hace rato pasé por ahí y vi que la señora iba acompañada por un señor y una menor de edad que se subieron. Alcancé a ver cuando ella iba a intentar subirse al tren pero en eso me moví y ya no alcancé a ver más. Ahora me entero por las redes sociales que la señora no pudo subir y el tren le cortó el pie, ¡qué lástima!", mencionó "Gloria" en uno de los grupos de whatsapp en donde reportaron el accidente.

