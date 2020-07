Muere el Dr. Daniel Varela, así lo recuerdan los irapuatenses

"Me duele y me duele mucho, mi doctor, mi doctor maravilla, el que recibió a Ronaldo cuando nació, a quien íbamos a ver cuando teníamos cualquier malestar y siempre nos sacaba adelante, me duele hasta el alma ver lo que está pasando y seguimos sin entender. Lo vi el 10 de julio que atendió a mi nieto y él me dijo que quería dejar de dar consultas porque la cosa estaba cada día peor y la gente no entendía, ese día se veía muy bien, nos despidió afuera de la clínica y nos dijimos adiós sin pensar que sería la última vez que lo veríamos", dice una de las pacientes del doctor.