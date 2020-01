Muere Don Leopoldo Almanza mientras dormía, el fundador de Tresguerras

El Bajío está de luto. Leopoldo Almanza Vera, el fundador de la empresa de Autotransporte de carga Tresguerras falleció. El día de hoy se dio la noticia. Su hijo Leopoldo Almanza Mosqueda anunció que su padre no tenía ninguna enfermedad, y murió por causas naturales mientras dormía.

Su esposa Ma. de la Luz Mosqueda hace unos días estaba delicada de salud, y su hijo platicó que este fue un motivo para que su padre se preocupara y estuviera cabizbajo, a pesar de no tener problemas de salud. Hoy por la mañana todo cambió, pues el fundador de Tresguerras ya no despertó. Y no se despidió de quién fuera su mujer durante 63 años de matrimonio.

Sus amigos y conocidos dieron el pésame a la familia

El día de mañana se realizará una misa en su honor, con su cuerpo presente en el Templo de San Francisco a la 1 de la tarde.

´Don Polo´ como le decían sus seres queridos partió a sus 92 años. El guanajuatense nació en 1928, y era originario de la Cañada de Caracheo, en Cortazar. Pero desde los cinco años vivió en Celaya junto a sus cinco hermanos.

Sus familiares lo recuerdan como un hombre entregado a su familia, que siempre buscó unirlos a ellos y a los colaboradores de la empresa que el mismo inició.

Autotransportes Tresguerras en Celaya

El señor Leopoldo Almanza no solo le dedicó tiempo a su empresa Tresguerras, también fue impulsor de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de su precedente, la Cámara Nacional de Comunicaciones y Transportes.

¿Cómo inició en Tresguerras?

Don Polo comenzó a trabajar como cargador y cobrador. Y a sus 12 años ya era chofer, se encargaba de la ruta Celaya-Salvatierra-Acámbaro.

El tiempo pasó, y a su ritmo fue ascendiendo de puesto hasta ser el presidente de Autotransporte Tresguerras. Leopoldo Almanza fue pionero en dedicarse a esta actividad en Celaya, y después de 83 años de existencia la empresa tiene 140 sucursales en todo el país.