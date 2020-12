Muere don Eufemio Tejada, cantante ícono de los barrios leoneses

"Me acuerdo cuando era pequeña, mi mamá me llevaba al centro, pasábamos por la zona peatonal y como yo también tengo discapacidad visual, siempre me decía: "Hija, el señor que oyes cantar, no ve como tú". Pero más que eso, como bien refieren, ya era costumbre escucharlo cantar cada vez que pasábamos por ahí", agregó Paulina Chávez.