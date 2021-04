Morena promueve el voto mencionando los programas de AMLO en León

Es un acuerdo por la democracia, para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales. Que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no hay ´carrusel´, ´urnas embarazadas´, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas, dijo Andrés Manuel en la conferencia matutina previa a la ratificación del Acuerdo.