Morena está desesperado: PAN sobre visita a Silao de Adán Augusto y Rosa Icela

León.- El presidente del Partido Acción Nacional en el Estado, Eduardo López Mares, declaró que en Morena están desesperados por la fortaleza del PAN.

Lo anterior comentó tras la visita a Silao de este domingo del titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López y de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

"Estamos viendo un activismo desbordado de Morena y de sus seguidores, vamos a seguir presentando quejas, Morena y el Presidente están desesperados, porque lo manifiestan con estas reuniones, el decreto intertativo, pusieron a la fuerza en plena veda electoral una interpretación de lo que sí pueden hacer los servidores públicos en la Revocación de Mandato, y resulta que siempre sí pueden los servidores públicos participar en los procesos".

Añadió que el PAN lo tiene impugnado, "existe una controversia constitucional, es una violación flagrante a la Ley Electoral que señala que 90 días antes del proceso se debió realizar la reforma, pero esto no se hizo".

El PAN suma 15 denuncias ante el INE y el IEEG, las cuales no han prosperado, además de que entregan de manera descarada publicidad a través de asociaciones civiles, quienes hacen la promoción en las colonias.

"Desafortunadamente no han prosperado las 15 demandas, a vistas del INE no pasa nada, a pesar de ver bardas, gente entregando casa por casa publicidad, Morena se cuida lo hace a través de asociaciones civiles y casualmente, Morena invierte mucho recurso, no sabemos de dónde sale, quién promueve todo esto, las autoridades dicen que no pasa nada, la reunión de Silao tiene un costo, quién lo está patrocinando".

López Mares recordó que se están invirtiendo más de 3 mil millones de pesos y además se busca provocar un desgaste contra el Instituto Nacional Electoral (INE), en procesos que no son considerados elecciones de verdad.

"Preguntarle a la ciudadanía si quiere que un servidor público por elección debe continuar es, por decir lo menos, ocioso. En momentos donde las autoridades federales tienen más problemas que nunca, se concentran en lo menos importante", expresó.

Recordó que las autoridades federales no han podido tener un solo logro en tres años, pues sólo fracasaron en el manejo de la pandemia, la Guardia Nacional "sólo está de paseo" y en materia económica el país enfrenta una de las peores crisis en su historia.

Concluyó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador debe reflexionar sobre el uso de los recursos públicos para la Revocación de Mandato y los cuales podrían ser mejor aprovechados para el pueblo, "ejerceremos nuestro derecho a la libertad de expresión y a la reflexión. Nadie está pidiendo que se vaya, sólo que se ponga a trabajar".

