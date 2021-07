Morena es el partido que menos transparenta su información en Guanajuato

Pero si hay algunos partidos políticos, municipios, sindicatos que no logran cumplir al 100% sus obligaciones de transparencia, o bien no las han actualizado, por que no sólo es subirla a principio de año y decir que ya cumplieron, cada tres meses deben de actualizar la información porque los ciudadanos merecemos actualizada esta información para la toma de decisiones, la meta es que el estado cumpla con el 100% este año.