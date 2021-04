Morena analiza cambiar de candidato otra vez en Celaya

"Sin embargo, después de esto hubo un 'siempre no'. Para nosotros esto es algo muy serio, no es algo como para estar jugando, el tiempo ha pasado y han transcurrido 3 días sin actividad por parte del partido y esto no nos ha gustado nada. A partir de ahora hemos decidido que no vamos a esperar acuerdos que se habían señalado, porque para nosotros esto es algo serio y no se ha respondido con la misma seriedad, por ello vamos a esperar el resultado de la impugnación", mencionó.