Monreal seguirá con Morena "hasta ahora", aunque su partido lo excluya

León.- El líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal reiteró durante su visita a León que va tras la presidencia de México y aseguró que ganará limpiamente contra el "club de las corcholatas" la jefa de Gobierno Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.

El lunes pasado, Ricardo Monreal lanzó una advertencia a Marcelo Ebrard quien el domingo indicó que había sido destapado cinco veces por AMLO y que era una "corcholata reconocida". Le dijo "al club de los elegidos, por no llamarles el club de las corcholatas" tener cuidado con la ley en relación a los actos anticipados de campaña y que él será muy estricto al observarla.

Sobre eso, Mario Delgado salió a en defensa del Secretario de Relaciones Exteriores y de la Jefa de Gobierno comentando que ve positivamente que los dos aspirantes morenistas sean abiertos respecto a sus intenciones políticas. Sheinbaum le respondió que "no se preocupe, siempre hemos cumplido con la ley".

Durante la presentación de su libro "Las Grandes Reformas para el Cambio", Monreal dijo que él no era del "club de las corcholatas" y expresó sus deseos de que su partido ya no lo excluya para poder ganarles limpio.

"Yo espero que el partido corrija, que no me excluya y ganarles a la buena. Yo no soy corcholata, soy un aspirante natural, un modesto aspirante, nunca corcholata", mencionó.

Confió en que, aunque no pertenece al club de los elegidos, y como ha sido "legitimado por la historia" por sus 25 años en el partido del cual destacó que es fundador, tiene herramientas para triunfar.

Señaló que él no está buscando pelear con sus compañeros de partido, pero sí luchar limpiamente.

"Yo los veo con respeto. De Marcel Ebrard tengo una buena opinión, para mí es uno de los funcionarios más eficaces del presidente y de la Jefa de Gobierno le tengo respeto y no tengo ninguna actitud de descalificación a sus aspiraciones, pero les voy a ganar a la limpia", comentó.

Seguirá con Morena... hasta ahora



Monreal informó que piensa seguir con Morena, "hasta ahora", a pesar de la exclusión que su partido le ha hecho.

"Hasta ahora significa que voy a luchar por ganar adentro, hasta ahora no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad, si me sigue excluyendo, nada tengo qué hacer", señaló.

Pidió piso parejo a su partido y aseguró que, aunque no lo haya, luchará contra las condiciones adversas.

PR