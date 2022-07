Mona y Geros abren negocio en León y... les roban varios artículos

"No piensen que a mi me caen las cosas del cielo", dijo Mona al comentar el robo de artículos de su tienda por parte de al menos tres personas. (Foto: Especial)

León.- El pasado fin de semana los famosos influencer Mona y Geros inauguraron un negocio de productos de belleza, calzado y ropa que se ubica sobre la calle Valle de Santiago 719, en la colonia Campestre de Jerez de esta ciudad, y Mona sorprendió al menos a tres personas que les robaron algunos artículos que tenían para la venta.

Marisol, mejor conocida como Mona, dijo sentirse triste y ofendida por la forma de actuar de las personas que se dedican al robo, ya que aunque fue poco lo que le robaron no toman en cuenta el esfuerzo que significa el generar ingresos.

En su cuenta de redes sociales explicó que el día de la inauguración del local contó con el apoyo de sus padres, sus hermanos, el propio Geros y uno de sus hermanos, además de otros conocidos, quienes atendían a los clientes y resguardaban la mercancía.

Ella atendía la caja junto con su papá, y a pesar de contar con cámaras de vigilancia dentro del local y afuera, hay un espacio que no se alcanza a cubrir y es donde, al menos tres clientes, sustrajeron algunos artículos.

Además, la influencer señaló que los ladrones aprovecharon el momento en que ella se tomaba algunas fotografías con los visitantes.

"Pensaron que no me iba a dar cuenta , se pasaron, si sentí feo, no es la primera vez porque cuando yo ya vendía una vez hasta mi mamá cachó a una y todavía hasta se enojó cuando mi mamá la vio. No lo tomen a mal, pero sí fue a tres a las que agarré", dijo.

Comentó que aunque la mayor parte de las cosas que le robaron fueron productos pequeños, no deja de sentirse triste y ofendida por la acción de las personas, pues finalmente el negocio es con el fin de poder seguir generando ingresos. "No piensen que a mi me caen las cosas del cielo y que no importa, si yo vendo es para sacar algo, no mucho, no le subo mucho el precio"

La cada vez más famosa influencer, dijo que sólo de jueves a domingo estará atendiendo este negocio.

Cabe señalar que Marisol (Mona) y Jerónimo (Geros), son una pareja chola que cada vez tiene más seguidores en la red, "no niegan la cruz de su parroquia", pues están orgullosos de ser personas de barrio y se caracterizan por tener la mayoría del cuerpo tatuado, incluyendo la cara, aunque por sus tatuajes, según señalan, han sido criticados por algunas personas.

