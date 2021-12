Molestia y reclamos por interminables filas en vacunación de refuerzo en Celaya

"Ojalá le puedan decir al responsable de la logística de vacunación que la regó tremendamente en solo designar un punto para los adultos mayores. Falta de consideración a su movilidad de las personas y a su edad, no es posible que los traten así, enviándolos hasta Celanese y no tienen quién los acompañe y los apoye para formarse. Además están a pleno rayo del sol y no hay apoyo de Protección Civil por si alguien se siente mal", indicó.