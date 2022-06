'Mis papás querían que fuera ingeniera: Yo quiero ayudar en la Policía'

Celaya.- Esta semana Cinthia, una oficial de la Policía Turística de Celaya donó su cabello a la asociación Chispitas de Felicidad.

Pero para ella no es algo nuevo, pues inicio desde los 18 años y a sus 26 sigue creyendo que es una forma de entrar en los corazones de los niños con cáncer.

Su vocación por ayudar lo combina con su oficio de seguridad, el cual dijo que ama, a pesar de que sus papás hubieran querido que eligiera otra profesión.

"Es algo que hago año con año. Desgraciadamente, ahorita con los horarios, entre trabajo, escuela, no he tenido tiempo. Yo lo dono cada diciembre. Este año no pude, me lo quería dejar un poquito más, pero se dio la oportunidad y dije: bueno.

"Fue desde que iban en la preparatoria, hace como ocho años. Cuando estaba embarazada, me llegaba hasta la cintura, y fueron casi 50 centímetros", comentó.

Una vez que le crecía el cabello y se lo cortaba, Cinthia enviaba su cabello por correo a una fundación de ayuda a niños con cáncer.

Señaló que no se trata de un gusto, pues le duele ver que le corten el cabello, pero sí de una vocación por generar una aportación positiva a la vida de las personas.

Esto, debido a que el dar sin esperar nada a cambio, fue una enseñanza que sus papás le inculcaron desde que era pequeña, y es lo que ella muestra también a su hija.

"El cabello crece. Sí duele cortarlo y sí duele darlo. Más cuando ya lo tienes largo, pero crece y va a ser para una buena causa. Es para personas con cáncer, y más cuando son niños, es algo que engrandece el corazón.

"A uno le gusta apoyar: Vive para servir. Parar por una quimioterapia, yo creo que es complicado, y regalarles alegría, a lo mejor es un gesto no muy grande, pero cuando uno apoya de corazón, se queda para siempre, y es lo que te motiva a salir adelante en la vida", dijo.

Cintia se dijo agradecida con Dios por contar con esta vocación que, a su vez, también le provoca alegría.

En ese mismo sentido, sostuvo, lleva a cabo su trabajo en la corporación policiaca, lo cual dijo, es un proyecto que ella ya tenía planeado, además de que busca contribuir con sus talentos con la sociedad.

Y aunque reconoció que pertenecer a la corporación es un trabajo de alto riesgo, manifestó que es su vocación y lo que ama.

"Que vean que en los policías hay gente buena y de granito en granito el mundo puede cambiar y se pueden hacer cosas buenas", sostuvo.

"A lo mejor mis papás hubieran preferido que fuera ingeniera. Yo prefiero morir portando un uniforme azul. El ser mujer, piensan que es un impedimento para hacer las cosas, pero ayudar es lo mejor que se puede hacer. Con la empatía se logran muchas cosas".

Finalmente, expresó que desde la Policía Municipal brindará su apoyo a los ciudadanos, tanto en la prevención del delito como en la ayuda humanitaria.

