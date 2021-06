Minuto a minuto: 24 municipios para el PAN; 3 al PRI y 2 a Morena

10:20- En el conteo del municipio de Salamanca, César Prieto, candidato a la alcaldía por Morena, lleva el 35.6 % del 96.75% de las actas capturadas. Por otra parte, los guindas se llevaron el distrito local XIV con Cuauhtémoc Becerra.

10:04 - Se reanuda la Sesión Especial de Vigilancia Permanente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El Consejo General de este órgano electoral local dio el último reporte del avance en la captura de las actas. De las 7,745 esperadas, ya van contabilizadas 7,249.

En esta misma sesión, el representante del PRD José Belmonte, señaló que en algunos de los casos el llenado de la información de las actas ha sido poco profesional, debido a que ciudadanos que hicieron fila para votar tuvieron que cubrir el trabajo de otras personas que fueron capacitadas pero no se presentaron.

2:50- En el corte a las 2:20 horas y con resultados del PREP, así quedan los 46 municipios del estado:

PAN - 24

PRI - 3

PVEM - 2

PRD - 2

NA - 1

MORENA - 2

PRI / PRD - 7

Independiente - 1

MC - 2

RSP - 2

00:40 Perfila PREP triunfo de Alejandra Gutiérrez sobre Ricardo Sheffield 3 a 1.

23:31 Se reanuda Sesión Especial de Vigilancia Permanente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El consejo general informó que el PREP lleva un avance del 49.06%. En ayuntamientos: 49.44%; en diputaciones locales: 38.79%

22:45- Cuerámaro.- En estos momentos, el aspirante por el PRI, Mauricio Arce Canchola, encabeza una gran fiesta y marcha con seguidores, celebrando su presunto triunfo.

22:30- Apaseo el Grande- El panista José Luis "Chelís" Oliveros emitió un mensaje en sus redes sociales, declarándose ganador de la contienda por la alcaldía.

22:00- León- La candidata del Partido del Trabajo, Nancy Fonseca, grabó un video en vivo felicitando a la panista Alejandra Gutiérrez. "Todo indica que ya ganó (...) en León se respeta al que gana", dijo.

21:50- Irapuato- Después de casi 3 horas y 50 minutos, llegó al consejo municipal electoral el primer paquete electoral. Corresponde a la casilla 1131, de la comunidad Guadalupe de Paso Blanco.

21:30-León- La candidata del PAN a la alcaldía de León se proclama ganadora, y festeja junto a simpatizantes, militantes y familia en los jardines del hotel Hotsson. Sin embargo, este resultado es de acuerdo con sus encuestas de salida, el Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE aun no termina.

21:02: León- El PAN tiene asegurados 33 municipios en Guanajuato; Morena tiene cuatro, señala el dirigente de Acción Nacional en el estado, Román Cifuentes Negrete.

20:59- Irapuato- Lorena Alfaro, candidata del PAN a la alcaldía de Irapuato, encabeza un festejo con seguidores blanquiazules, proclamándose triunfadora de la elección. "¡Sí se pudo!", gritó con megáfono.

20:50- Irapuato- La Policía Municipal de Irapuato detuvo a cuatro personas que robaron con lujo de violencia dos urnas de las casillas ubicadas en la colonia 18 de Agosto en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda.

El robo se registró después de las seis de la tarde cuando los funcionarios de las casillas de la sección 1080, ubicadas en la calle Indeco habían cerrado las votaciones y estaban a punto de contar los votos.

20:10- Celaya- El candidato panista Javier Mendoza declara haber ganado la elección municipal en Celaya, basado en los conteos de los representantes de casilla.

19:30-León- El coordinador de la campaña del candidato a la alcaldía de León Ricardo Sheffield (Morena), Eugenio Martínez, aseguró que todavía no se pueden revelar resultados de la contienda electoral. Falta que comiencen a ser revelados los resultados de los conteos oficiales, observó.

19:00 horas comienza a operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (#PREP) en #Guanajuato. Culminará a las 7:00 AM del lunes.

Teniendo el 60% de los resultados, en algunas contiendas habría tendencias irreversibles, pero en otros casos no.

18:57 Se reanuda Sesión Especial de vigilancia permanente en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Integrantes del Consejo General de este órgano electoral local anuncian oficialmente el inicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares (#PREP).

18:00 - Cierran casillas en todo Guanajuato, únicamente quienes estén formados podrán votar.

17:20 - Luego de cuatro horas de receso, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato reanuda Sesión Especial de vigilancia permanente.

El presidente de dicho consejo, Mauricio Guzmán Yáñez, informó que no se han revivido reportes de incidencias en ninguna de las 7,745 casillas instaladas en la entidad.

Se decreta receso de una hora.

17:10 - El IEEG presentó ante integrantes de su Consejo General, representantes los partidos políticos y medios de comunicación la inicialización de su Programa de Resultados Electorales Preliminares (#PREP), así como el arranque en ceros de su base de datos en el portal informativo.

El sistema costó 20 millones de pesos y estarán operándolo más de 500 personas. Arranca a las 19:00 horas y finaliza a las 7:00 AM del lunes.

17:09- Miguel Rayas, candidato del PRI a la alcaldía en Dolores Hidalgo, fue a votar e invitó a la ciudadanía a hacer lo propio.

15:50- San Miguel de Allende- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel de Allende detuvieron a tres personas en la comunidad Rancho Viejo por presuntamente entregar dinero a cambio del voto.

15:40- Cuerámaro- Mauricio Arce Canchola, candidato del PRI a la presidencia municipal, acudió a emitir su voto esta tarde.

15:20- León- El arzobispo Alfonso Cortés Contreras pidió a los ciudadanos ir a votar: "A cumplir con ese deber no solamente como ciudadanos, sino como cristianos, es un deber moral ir a fortalecer el bien común expresando su voluntad sobre aquellas personas a las que les vamos a encomendar que nos ayuden a organizarnos, a conducirmos (...) la democracia no es solamente el voto, sino participar durante la vida en el bien común, en la familia, en el barrio, en su municipio, en la escuela, en todos los ámbitos donde nos desarrollamos, por eso tan importante este día".

15:15- León- Ni la lluvia frena a los votantes en León. A pocas horas de que termine la jornada en las casillas, ciudadanos hacen fila en algunos puntos. Señalan "desorganización" desde el arranque de las elecciones.

14:45- Purísima- El exgobernador Miguel Márquez exhortó a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a ejercer su voto con confianza y en libertad. "Hay que salir con decisión, hay que salir con carácter, hay que salir con información. Hay que salir a votar", señaló.

14:43- León- El presidente del comité directivo estatal del PAN, Román Cifuentes, confirmó el asalto a una casa de apoyo de ese partido en Moroleón. Sin embargo, negó que se trate de la casa de campaña de la candidata a la alcaldía. Un grupo de delincuentes despojó de carteras y celulares a los militantes que ahí estaban. Ya se denunció ante la autoridad correspondiente.

14:15- Con corte a las 13:30 horas se han instalado el 100% de las casillas en el estado: IEEG. ¡Todas y todos a votar!

13:45- Irapuato- El presidente municipal Ricardo Ortiz anunció la detención de una persona por presunto delito electoral. "Se reportó en una comunidad, no recuerdo si es San Roque, se reportó que estaba ofreciendo dinero, se le detuvo y traía documentación electoral, todavía no sé de qué tipo".

13:43: Hasta el corte de las 12:45 horas se han instalado 7,315 casillas electorales en todo el estado, lo que representa el 94.41 % del total que se instalarán, según el reporte del IEEG.

13:30- Silao- Ciudadano cumplidor hasta el último minuto: En Silao, un adulto mayor murió en una casilla electoral mientras esperaba su turno para votar. Ocurrió en el módulo instalado en el Colegio de la Montaña.

13:15- León- Ricardo García Frausto, aspirante del PVEM a la diputación local por el IV distrito, se presentó a votar.



13:10- San Miguel de Allende- Luis Alberto Villarreal, candidato del PAN, acude a las urnas.

12:50- Moroleón- Fue asaltada la casa de campaña de la candidata del PAN a la presidencia municipal de Moroleón, Grecia Pantoja. Un grupo armado irrumpió y tomó pertenencias y documentación, hizo algunos disparos de arma de fuego y huyó con los objetos. Se reporta una persona lesionada.

12:30- León- Al emitir su voto, el presidente municipal Héctor López Santillana dijo que la Secretaría de Seguridad Pública trabaja con el Estado y la Federación por una jornada segura, "como hasta el momento se ha manifestado, con reporte de apertura tarde de algunas casillas pero con gran afluencia. Hoy toca a la ciudadanía participar en este ejercicio democrático".

12:25- Guanajuato- Édgar Castro, candidato por la coalición PRI-PRD a la presidencia municipal de Guanajuato, emite su voto.

12:10- León- La Dirección de Vialidad reporta que se registra tránsito lento en el bulevar Adolfo López Mateos en ambos sentidos en el pórtico del Parque Cárcamos, por concentración de personas que ejercerán su voto. Agentes viales trabajan para agilizar la circulación.

11:55- Guanajuato- Faltan en el estado mil 400 casillas por instalar, mientras que otras 6 mil 305 ya están operando, de acuerdo con información emitida por el INE en Guanajuato.

11:30- León- La jornada ha transcurrido sin incidentes, salvo los reportes de retraso en la apertura de casillas, dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La votación transcurre en paz en todo el estado, y son cerca de 24,000 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno los que vigilan el proceso.

11:18- León- Acude a la casilla Nancy Fonseca, del Partido del Trabajo.

11:15- León- La candidata por el Partido Acción Nacional a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, acude a votar en la casilla ubicada en Punto Verde.

11:04- León- Juan Pablo Delgado, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de León, ya emitió su voto. "Esta idea que nos vende el partido en el poder de que somos una sociedad conservadora, fundamentalista, pues terminó por diluirse, y eso es hasta ahora el gran resultado que podemos presumir, de los resultados electorales hablamos en la noche", señaló.

11:02- Guanajuato- Juan Carlos Romero Hicks, candidato a diputado federal por el distrito 04, acudió a votar y mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se respete la voluntad de los electores. Romero Hicks fue acompañado por sus hijos.





10:45- León- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hace fila para votar en el Instituto Mundo Verde.

10:40- Irapuato- Hasta las 10:00 horas, apenas 54 por ciento de las casillas habían reportado su apertura ante el Consejo Municipal Electoral, es decir, 384. Sin embargo, no significaba que el resto no hubieran abierto, sino que solamente no se habían reportado, informó Jéssica Gómez Acosta, presidenta del Consejo.

10:35- Guanajuato- En la comunidad de Cuevas, en la capital del estado, entre los paquetes electorales que llegaron a la casilla no venía la urna de diputación federal. La presidenta de casilla, avalada por los otros funcionarios y representantes de partidos, adecuaron una caja de cartón para depositar los votos.

10:20- Celaya- Altercado en la Central de Autobuses, donde un ciudadano originario de Guerrero exigía su derecho a votar en una casilla especial. Como no corresponde a su circunscripción no puede hacerlo, pero no aceptó la negativa, se alteró y agredió a los funcionarios de casilla. Él y una mujer que iba con él fueron sometidos por policías municipales.

10:15- León- La Secretaría de Seguridad Pública despliega un operativo para brindar cobertura en las casillas ubicadas en el municipio; más de 1 mil 100 elementos de seguridad en colaboración con autoridades electorales para garantizar el orden en estas elecciones.

10:05- León- En la casilla 1705, en Jardines del Moral, un altercado molesta a los electores que hacen fila: presuntamente, un representante de partido quiere votar antes que los otros ciudadanos. Intervienen representantes del INE y llegan policías municipales.

9:55- León- Ricardo Sheffield, candidato de Morena, llega a votar a su casilla en la colonia Panorama, de la mano de su hija.

9:50- León. El candidato del PVEM, Sergio Contreras, acude a emitir su voto a la casilla que le corresponde, en la colonia Rivera de la Presa.

9:47- Irapuato. Cambio de lugar en la casilla 1170 básica y 1170 contigua 1 en Irapuato. El jardín de niños Leona Vicario, donde estaba prevista su instalación, estaba cerrado, así que los funcionarios del INE acordaron moverse a una cancha, que era la opción de instalarse .

9:45- León. En la casilla ubicada en el Centro Social de Los Ángeles 2, hay unas 150 personas en la fila. Se quejan de que abrió 40 minutos tarde y que el proceso avanza muy lentamente. Al llegar, reciben tres boletas electorales y en todo momento el personal del INE cuida las medidas sanitarias.

9:35- Guanajuato: El representante del PRI ante el IEEG denuncia a tres personas intentando impedir la instalación de una casilla en la comunidad de Santa Teresa, en la capital del estado. Dice que hay acoso por parte de la autoridad municipal.

9:21- Salamanca: La casilla 2110, ubicada en la Secundaria Técnica 48 en la colonia Francisco Villa en Salamanca, se encuentra resguardada por Protección Civil, por lo que no se podrán instalar las casillas. Personal del INE acudió y explicó a los ciudadanos formados, que la casilla se cambiará a las instalaciones del Colegio del Bajío. El cambio se basa en el artículo 276 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

9:06- En la colonia Villa Magna, en la zona de Echeveste, la votación fluye con normalidad. Abrió 10 minutos tarde y se instaló en el jardín. La población está participando.

8:58- Pénjamo: Se reporta atraso en instalación de casilla 1932 en la Colonia IVEG. Los electores denuncian falta de responsabilidad de los funcionarios de casilla.

8:40- En el parque Los Cárcamos abre la primera casilla especial en León. En esta se puede elegir, si se está en el mismo distrito: diputados federales de mayoría relativa y de representación proporcional; si se está en otro distrito pero también es de Guanajuato, por diputados de representación proporcional; y si es de otro estado pero corresponde a la misma circunscripción, por diputados de representación proporcional.

8:03- En el municipio de Guanajuato comienzan a reportar el retraso en la instalación de casillas.