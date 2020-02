Ministeriales y criminales se enfrentan en Irapuato, cerca de un kínder

Irapuato fue testigo de un nuevo enfrentamiento entre ministeriales y criminales. Ayer por la tarde los vecinos escucharon los balazos, al menos por casi 12 minutos, contó una señora para el periódico am.

Al lugar llegaron militares, elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Fuerzas Estatales

La balacera se dio en la comunidad Tomelopitos, en la calle Solidaridad, muy cerca de un kínder. Ahí los Agentes de Investigación Criminal vigilaban la zona, señalada por ser un campo de distribución de droga. Cuando llegaron al punto los criminales los atacaron con disparos que lanzaban desde tres camionetas y un coche, comenzó el tiroteo.

"Lo primero que hice fue tomar a mis hijos y me encerré en uno de los cuartos con ellos. No sé muy bien cuánto duró (la balacera), pero le calculo como entre 10 y 12 minutos; mis hijos lloraban y yo temblaba del miedo", platicó una vecina para el diario am.

Mapa de la comunidad Tomelopitos, donde ocurrió la balacera

Los agentes se defendieron y contratacaron, el resultado: un criminal detenido, uno más en estado grave y 200 casquillos tirados en el suelo. La mayoría de los delincuentes huyeron, unos corrieron entre las calles, otros arrancaron en sus vehículos y unos más se escondieron entre sembradíos. Cuando llegaron las autoridades solo lograron la captura de uno de ellos, hasta ahora no se ha revelado su nombre.

El tiroteo y las balas penetraron cinco casas de la calle Solidaridad. En las fachadas, puertas y en las ventanas quedaron las huellas de los disparos. También una de las camionetas de los ministeriales quedó perforada por los balazos.

Cuando pasó el ataque los policías se desplegaron por la comunidad para catear otras tres casas, en busca de más criminales. Hasta el momento no se sabe si hubo más detenidos.

