Millennials: Spiderman va por la vacuna rusa al Poliforum León

León-. Millennials desbordan el Poliforum para recibir la vacuna Sputnik V, llegaron desde antes de las 5 de la mañana. Así arrancó la jornada de vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años, serán 311 mil dosis destinadas a la ciudad, y la jornada se podría extender hasta el martes o hasta agotar los biológicos.

En la fila, en medio de chicos y chicas con mochila, y sus mejores atuendos estaba Spiderman, dejó su telaraña para salir a protegerse del covid-19. El joven contó que al perder una apuesta tuvo que disfrazarse del superhéroe para asistir a la jornada, y lo cumplió.

Frente a la mirada atónita de todos los millennials el chico recibió la primera vacuna este viernes.

Aunque algunos llegaron desde las primeras horas del amanecer fue hasta las 8 de la mañana cuando el personal de Salud comenzó a aplicar las dosis. En esta jornada no solo tomarán en cuenta a los de 18 a 29, sino también a quienes no tengan ni una dosis y no pertenezcan a este grupo de edad, autoridades sanitarias insistieron en que las personas rezagadas aprovechen la oportunidad para aplicarse el antídoto.

A la par, la jornada de vacunación se lleva a cabo en otros 10 municipios: León, Romita, San Miguel de Allende, Comonfort, Celaya, Cortazar, Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Abasolo y Pénjamo.

Este jueves llegaron a Guanajuato 500 mil biológicos de Sputnik V, mientras que hoy llegarán 300 mil dosis más. Del total, 311 mil serán destinadas a León, tomando en cuenta que hay 364 mil 729 jóvenes en este rango de edad.

En el Poliforum hasta ahora la fila ha ido avanzando con fluidez, es uno de los cinco puntos de vacunación habilitados en la ciudad, entre ellos la clínica 51 del IMSS, ISSSTE, Plaza Vennezia, y Outlet Mulza.

