Migrantes envían a Guanajuato 11 mdd diarios en remesas en 2021

"Aquí nadie se puede poner la medallita, y nosotros decir que nosotros le echamos ganas y envían su dinero, no es así, ellos son quienes deben de recibir todo el crédito, y el aplauso, ellos están ayudando a su familia, por eso se han ido y no se olvidan de su familia, no se olvidan de Guanajuato, hay que respaldarlos este año", señaló.