Mientras unos dicen "todos vamos a morir", otros jóvenes de León piden la vacuna

León-. "Todos nos vamos a morir, todos vamos para donde mismo, entonces no me da miedo si me da covid o algo, y si me da es porque así Dios lo quiso", dice Alexander Quintero de 18 años mientras fuma un cigarro junto a su amigo, en la zona centro.

Frente a la próxima vacunación a los mayores de 18 años, en León hay jóvenes que aún se resisten a vacuna contra la covid-19. Como Alexander, el chico que acepta que aunque su abuelito murió de coronavirus, él no cree en la enfermedad, dice que si comienza la jornada de vacunación él no asistirá, a menos que sea obligatorio.

"A mí no me llama la atención ponérmela (la vacuna), no sé si sea del Gobierno para asustar a la gente. Si me he enfermado, pero así de gripa, lo normal. De hecho mi abuelito creo que falleció de covid, pero no creo, él ya estaba muy enfermo (...)".

Aunque ahora la gente se enfrenta a la vacuna como un requisito: para viajar o para trabajar. Por este motivo el Gobierno Federal expide certificados de vacunación. En medio de este panorama, Alexander dice que solo por ese motivo se vacunaría.



"Si me dicen que me tengo que vacunar para entrar a ciertos lados, si me piden un comprobante obvio lo voy a hacer (vacunarse), si no, no".

"Los chavos como nosotros tenemos unos pensamientos como de: nahh. No le damos mucha importancia al covid, pero cada quien piensa diferente. Los que en verdad creen en el covid, pues que sí se vacunen. Yo no me la pondría (la vacuna)."

A unos metros de Alexander están Alisson e Ivana, dos amigas que se forman en Salud Digna para hacerse una prueba de covid. Aceptan que ya están esperando la vacuna, y que no le temen al antídoto.

"Yo no tengo miedo de recibirla, creo que cada cuerpo es diferente", cuenta Alisson, de 17 años.

Ivana Ramírez, de 16 años, se hará la prueba anticovid porque es un requisito que le piden para viajar. Dice que la jornada de vacunación es algo "nuevo", pero que llevará a todos a la normalidad.



"Siento que es el algo nuevo porque todos tenemos que recibirla, tenemos esperanza, pero otros tienen miedo. Esperemos que esto no ayude".

El alcalde de León Héctor López Santillana declaró públicamente que esta semana podrían llegar las vacunas para el grupo de 18 años en adelante. Aunque hoy el secretario de Salud del Estado Daniel Díaz informó en su Twitter que llegarán más de 242 mil dosis de AstraZeneca, según la Federación. Quedan pendientes los grupos de edad, los días de vacunación y los municipios a los que llegarán.



León suma hasta ahora 46 mil 305 contagios y 3 mil 852 defunciones por covid.

