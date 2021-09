México no debe jalarle la cola al tigre: Usabiaga, sobre visita de líder cubano

León.- El secretario de Economía del Estado, Mauricio Usabiaga declaró que el Gobierno Federal morenista no debe de jalarle la cola al tigre, con la visita poco prudente del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel a México.

Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de proteger los mercados internacionales y las relaciones del Tratado de Libre Comercio.

"Entendemos que somos hermanos latinoamericanos, pero yo creo que no debemos de buscarle o jalarle la cola al tigre, estamos en una situación en la que debemos ser prudentes, proteger mucho los mercados del estado de Guanajuato y del país, no podemos básicamente negar que el mayor mercado de México son los Estados Unidos".

Lo anterior comentó luego de la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien fue invitado especial en el desfile del 16 de septiembre de México, en el cual participó Cuba con varios integrantes de sus fuerzas armadas.

"Detrás de todas las imágenes hay formas y detrás de las formas hay fondos, realmente si queremos tener un mejor acercamiento hacia el mercado más importante del país y de Guanajuato que es el mercado americano, yo creo que es una situación poco prudente"

Negó que se pueda generar algún conflicto importante a nivel internacional que afecte gravemente a México, pero invitó a la Cuarta Transformación a cuidar las formas.

"Pues no, no me gustaría suponer cosas que no son hechos todavía, pero realmente sí hay que ser cautelosos, ya se dio el Tratado de Libre Comercio y en la gira por Europa vimos la importancia del comercio con Norteamérica, eso es lo que da valor tanto a Guanajuato como a México, y es lo que nos puede traer grandes inversiones y detonar grandes compañías locales, entonces tenemos que ser muy cautos de cómo actuamos, y tenemos que ser cautos a nivel federal también".

Añadió que el Tratado de Libre Comercio se encuentra sólido entre México y Estados Unidos, y espera que el Gobierno Federal morenista promueva la inversión en energías limpias como trabajan los países desarrollados de Asia, Estados Unidos y Europa.



En la gira por Europa, Guanajuato logró la atracción de 446 millones de dólares de inversión, que ofrecerán 5 mil 556 nuevos empleos directos e indirectos en la entidad.

Con la empresa Nestlé se logró una inversión de 160 millones de dólares, que generarán más de 200 empleos directos y mil 700 indirectos.

Con la empresa italiana Proma, fabricante de estructuras de asientos para automóviles, se logró una inversión de 130 millones de pesos y la generación de 250 empleos.

Pirelli invertirá 36 Millones de dólares y se generarán 150 empleos directos y más de 300 indirectos, al incrementar la producción de 7.2 millones de llantas, además de la instauración de un nuevo Centro de Investigación, Desarrollo, Innovación y Formación Profesional.

La empresa Ferrero ofrece a Guanajuato una inversión de 10 millones de pesos aplicados en la metodología ´Joy Of Moving´ (JOM), para el desarrollo físico y cognitivo de 50 mil niñas y niños guanajuatenses a través de 600 maestros.

ITT Motion Technologies líder mundial en producción de frenos y amortiguadores para el mercado automotriz y ferroviario, incrementará 40 millones de dólares en Guanajuato y ofrecerá 111 empleos directos y más de 300 indirectos.

Le Bélier, fabricante de componentes moldeados en aluminio invertirá 100 millones de dólares con la generación de más de 500 nuevos empleos.

Finalmente, con la austriaca ZKW invertirá 102 millones de dólares y generará 830 nuevos empleos.

JP