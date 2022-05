Meneses se despide de la afición: "El Club León me dio todo en México"

"Hoy me toca tomar un nuevo rumbo, dejando a Club León, un equipo al que defendí por cuatro temporadas y el cual me dio todo", dijo Jean Meneses en su mensaje de despedida. (Foto: Soy Fiera)

León.- El volante ofensivo Jean Meneses se despidió de la afición leonesa y reconoció que el Club León le dio todo en México, con el cual consiguió la octava estrella en la Liga MX en 2020.

Querido Jean, muchas gracias por tu alegría, talento, y entrega. Mucho éxito en todo lo que venga, aquí siempre tendrás una familia.#SerFieraSiempreSeráUnOrgullopic.twitter.com/5GaXazW0pu — Club León (@clubleonfc) May 18, 2022

El chileno va a incorporarse cuanto antes a su nuevo equipo, los Diablos del Toluca, al cual fue vendido por la directiva del Club León.

Jean Meneses, mejor conocido como el Takeshi, recibió un reconocimiento público por la directiva del club felino, quien le deseó éxito.

"Querido Jean, muchas gracias por tu alegría, talento, y entrega. Mucho éxito en todo lo que venga, aquí siempre tendrás una familia", publicó en su twitter el club León.

El chileno de 29 años posteriormente se despidió de la afición, y de sus compañeros y directivos en las redes sociales.

"Estoy completamente agradecido de la vida y de cada uno de quien me ha apoyado en cada momento de mi carrera. Hoy me toca tomar un nuevo rumbo, dejando a Club León, un equipo al que defendí por cuatro temporadas y el cual me dio todo".

"Crecí como jugador u persona, con aciertos y errores fui aprendiendo a diario. Sin dudas, un lugar del cual me llevo sólo palabras de agradecimiento. A mis compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, cada uno de los trabajadores y, sobre todo, aficionados, no me queda nada más que agradecerles. Hasta pronto", citó su comunicado.

Aunque no son oficiales las cantidades, se mencionó en Sudamérica que el atacante chileno Jean Meneses fue transferido de León a Toluca por 6 millones de dólares, para disputar el apertura 2022 a partir de julio.



El portal especializado en futbol, Transfer Markt tenía valuado a Meneses en 4 millones de dólares (3.5 millones de Euros).

El entrenador Ignacio Ambriz fue quien solicitó los servicios de Meneses, a quien dirigió por más de dos años y con quien disputó dos finales del futbol mexicano, perdiendo la primera contra Tigres en diciembre del 2019 y posteriormente ganando ante Pumas en diciembre del 2020.

