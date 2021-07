¡Mejor no lo arreglen!: trabajadores pintan de amarillo el Puente Tresguerras

Celaya.- El icónico puente Tresguerras, orgullo de Celaya y catalogado por el Instituto Nacional de Antropología, fue víctima de una quizás bienintencionada pero desafortunada intervención por parte... de personal de Tránsito Municipal.

Los elementos de mantenimiento vial vieron que la joya arquitectónica de más de 200 años estaba grafiteada y decidieron cubrir los rayones con pintura de la que utilizan para las guarniciones: un amarillo brillante que da al traste con el diseño de Francisco Eduardo Tresguerras.

Ni el zoclo de este obelisco se salvó de la "ayuda". (Foto: especial)

No hay otra manera de decirlo: sí se equivocó el mismo gobierno municipal en usar pintura para señalamientos viales para intentar borrar un grafiti en el puente Tresguerras y de paso colocar la misma pintura en todas las laterales a lo largo del puente. Esto ocurrió tal vez por desconocimiento de la historia del municipio y sus monumentos por parte del funcionario que ordenó esta acción.

ACATARÁN RECOMENDACIONES DEL INAH

Por lo pronto, ya se le dio aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al estar considerado un monumento histórico y se acatarán sus recomendaciones, explicó el director de Desarrollo Urbano, Gustavo Baez Vega.

"Por querer hacer algo sin consultar hicieron algo mal. Se quiso borrar un grafiti vandálico y a través de no consultar en su momento al área pertinente, en este caso a Desarrollo Urbano, cometieron este tipo de error y ahora hay que subsanarlo. La pintura que usaron no es acorde para nada con el inmueble. Hay comentarios que la pintura no deje que respire los poros porque es un aplanado a la cal, pero tampoco es una pintura tóxica, es una pintura acrílica de base agua y no es tan drástico el poder retirarla, hay modo y ya lo estuvimos viendo para subsanar este acontecimiento".

A través de sus redes sociales, la misma Dirección de Tránsito y Policía Vial presumió que habían pintado de amarillo las laterales del puente Tresguerras, como parte de las acciones para mejorar la imagen de la estructura y borrar de paso un grafiti que había en una de las paredes.

El problema es que no consultaron a otras áreas sobre el cómo debieron hacerlo, ya que se trata de un monumento histórico del municipio al ser obra del arquitecto celayense Francisco Eduardo Tresguerras, e inaugurado en 1809 como parte de la "Real Ruta de la Plata" por donde pasaban los transportes con oro y plata desde Texas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato hacia la Ciudad de México.

"Échale amarillo, se ve bonito". (Foto: especial)

El funcionario explicó que ya se tenía considerado un programa para reparar y mejorar la imagen del puente Tresguerras, el cual ya estaba autorizado por el INAH. Para ello se tenía un presupuesto de 1 millón 800,000 pesos. Sin embargo, ahora con este "error de equipo" es seguro que se incrementará el costo del proyecto.

"Ya notificamos al INAH sobre el acontecimiento porque estamos al cuidado de estos inmuebles y le estamos pidiendo nos indique la línea a seguir. Probablemente habrá una visita y aprovecharemos lo que ya teníamos designado para darle mantenimiento para lo que teníamos asignado un millón 800 mil pesos, pero con esto seguramente costará un poco más".

"Tenemos que subsanar un error que se cometió por querer supuestamente tapar un grafiti cuando se debió limpiar nada más. Incluso el grafiti es más dañino porque es con pintura de aceite en un acto vandálico por falta de conocimiento de quien hace esto".

En relación a quién ordenó que se le colocara pintura vial amarilla a un monumento histórico, el funcionario encargado de los monumentos e imagen urbana en el municipio, dijo que a él no le corresponde buscar culpables ni mucho menos establecer posibles sanciones.

"No me gusta buscar culpables, somos administración, estamos en el mismo barco y hay que asumir la responsabilidad y corregirlo. No sé por dónde vino o quién fue, pero no es la primera vez que sucede, de hecho la administración pasada también ocurrió y esperemos que ya no vuelva a pasar. Vamos a tener una app donde vienen monumentos del municipio y esperemos puedan consultarla antes de hacer algo.

"(Lo que sí) es un desconocimiento de la historia. Si se conociera el símbolo que tiene el puente, creo que no se hubiese hecho esto. El daño como imagen urbana sí es considerable, pero si nos vamos a cuestiones de materiales el daño no es tan drástico".

FH/CV