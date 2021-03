"Me ofrecieron una vacuna en 500 pesos"

Una señora de la tercera edad de Guanajuato que estuvo en la fila de Cortazar afirmó que le ofrecieron una vacuna en 500 pesos sin necesidad de formarse.

"Yo estaba formada en el Conalep de Cortazar y una señora de las que estaba organizando la vacunación me dijo: Sí quiere una vacuna, se la consigo por 500 pesos", explicó la señora María, cuyo nombre es ficticio debido a que ella pidió el anonimato por considerarlo un tema delicado.

"La señora me dio un número teléfonico y me dijo: Mañana llámeme y ya le digo cómo le hacemos para aplicarle la vacuna", afirmó la señora María, quien no alcanzó a vacunarse el primer día. Al día siguiente, ella llamó por teléfono a ese número y le contestó una voz de mujer con una mala noticia.

"Mire, me da pena. Pero hoy nada más pude sacar tres vacunas y ya las apliqué. Ayer fue un mejor día. Pero hoy ya no tengo vacunas. Mañana llámeme, a ver si consigo otras", recordó María que así le dijeron. Su mamá confirmó lo que vivieron en la fila del Conalep en Cortazar.

La señora María tuvo que formarse otro día para conseguir la vacuna ahí mismo en el municipio de Cortazar, sin tener que pagar nada. Ahora debe regresar por la segunda dosis y por lo mismo pidió que su nombre no fuera revelado, pero ella está plenamente identicada por La Silla Rota.

La búsqueda de las vacunas en los municipios de Guanajuato ha provocado que adquieran un valor especial en el mercado. "Yo me formé casi cinco horas en la fila en la comunidad de Jesús del Monte, en San Francisco del Rincón, y llegó un vecino y me dijo: Te doy 5 mil pesos por el lugar para vacunar a mi papá", platicó el señor Andrés.

"Sí me dieron ganas de venderle el lugar, pero no podía. Yo también quería vacunar a mis papás y no podía dejar el espacio", platicó Andrés. Al final, Andrés decidió no vender el lugar en la fila, a cambio de los 5 mil pesos, aunque se ofreció a formarse al día siguiente para tratar de conseguir una vacuna para el padre de su vecino.

El Ejército Mexicano custodia la distribución y aplicación de las vacunas en México y Guanajuato, pero eso no ha impedido que se den anomalías y actos de deshonestidad.

En el Municipio de San Luis de la Paz, por ejemplo, las autoridades reportaron el extravío de un dial de 10 vacunas el pasado 18 de febrero, en el Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud (Caices). En el momento en que se registró un apagón, los responsables tuvieron que cambiar la vacunas de refrigerador y ahí se perdieron las diez vacunas. Las autoridades presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el extravío de las vacunas.

PC/DR