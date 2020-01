"Me defenderé hasta el final": Botello tuitea después de presentarse en la Fiscalía del Estado

Con un saco rojo y un atuendo elegante como el que casi siempre luce, Bárbara Botello se presentó ante la Fiscalía General del Estado como imputada. La exalcaldesa de León tenía una cita después de la denuncia que interpuso el titular de la Auditoría Superior del Estado Javier Pérez, los motivos: no los sabe.

"No, nada más que derivado de la auditoría que hizo Javier Pérez tenía que presentarme y ya me ponen como inculpada cuando realmente no sé de qué se trata, nunca me han tomado una declaración, en el citatorio viene como inculpada", comentó Bárbara a los medios.

Hoy me presente en la Fiscalía para dar cumplimiento al citatorio que me enviaron. Es la primera vez después de 40 denuncias y demandas que me dan derecho a declarar. Lo repito,la razón me asiste y me defenderé hasta el final, que nadie en Gto vuelva a sufrir persecución política — Bárbara Botello (@Barbara_Botello) January 29, 2020

Te puede interesar Las declaraciones de Amílcar y Pesquera podrían hundir a Bárbara

Bárbara Botello ha mencionado varias veces que se trata de una "persecución política". Hace una semana citó a los medios para aclarar que hay justicia selectiva, pues solo se enfocan en ella por pertenecer a un partido con distintos ideales políticos al del gobierno actual. También demanda que se trata de misoginia. Y al salir de la cita en la Fiscalía aclaró que se defenderá como pueda.

"Hoy me presente en la Fiscalía para dar cumplimiento al citatorio que me enviaron. Es la primera vez después de 40 denuncias y demandas que me dan derecho a declarar. Lo repito, la razón me asiste y me defenderé hasta el final, que nadie en Gto vuelva a sufrir persecución política", escribió en su tuit.

Los motivos de esta cita no salieron a la luz, pero esta vez la exalcaldesa priísta tuvo la oportunidad de declarar, algo que asegura no había sucedido en sus anteriores demandas.

1/2 Como lo advertí públicamente, cumplieron las amenazas de seguir con la persecución política si no me quedaba callada. Hoy me envían esta notificación. pic.twitter.com/aLNNqlTfXq — Bárbara Botello (@Barbara_Botello) January 24, 2020

Así informó sobre la denuncia que interpuso Javier Pérez en su contra

También señaló que las autoridades "no tienen cara" para citarla después de la inseguridad que atraviesa el estado. Sacó un periódico y mencionó que hay 420 asesinatos en lo que va del mes.

"Desgraciadamente no tienen cara para hacer esto cuando estamos viendo que no va ni el mes y ya hay 420 asesinatos en Guanajuato. También lo que dice el presidente de la República, que está descompuesta toda la Procuración de Justicia", aclaró la expresidenta de León.

Cuando se le preguntó qué es lo que pasaría con su situación dijo que "cuando se trata de los adversarios políticos la justicia es pronta y expedita".

Hay que recordar que hace una semana Bárbara anunció dos demandas contra quienes resulten responsables. Una por no respetar la suspensión definitiva (que prohíbe la detención del inculpado hasta que termine el juicio), y la otra por tortura durante su detención del 30 de mayo del 2019. Pues según la exalcaldesa la jalaron de los cabellos y la sometieron sin identificarse y explicarle los motivos de la captura. Aunque durante su periodo como alcaldesa (2012-2015) se detectaron seis contratos de prestación de servicios con empresas, mismas que no pudieron comprobar su trabajo. Un delito de peculado que equivale a un millón 557 mil pesos.

IO