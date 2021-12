"Me daban asco sus besos mojados... la pandemia nos libró de saludos incómodos"

Antes de la covid-19, si Daniel no saludaba de mano o beso y abrazo a las personas podía ser percibida como una persona "maleducada". (Foto: shutterstock)

León.- Esos besos mojados las incomodaban, incluso a algunas les producían asco, coinciden varias mujeres de León. Para ellas, la recomendación de evitar besos y abrazos al saludar y en su lugar chocar los puños es mucho más cómoda, ahora no tienen que enfrentarse a posibles roces inapropiados.

Alma de 25 años recuerda que desde muy joven comenzó a sentirse incómoda al saludar a algunos hombres, sobre todo a los que eran mucho mayores que ella. Cuando saludaba estas personas de arriba de 50 años, ponían los labios de cierta manera que mojaban de saliva su mejilla.

"No me gusta, los viejitos que tenía que saludar me ponían los labios en el cachete y apretaban su boca. Yo solo ponía la cara de lado y esperaba que ellos también como que nos tocáramos las mejillas", comenta la joven.

Alma tuvo que callar para no "verse exagerada", pero ahora que no tiene que saludar a nadie, se siente más libre de hablar.



El saludo de beso es un protocolo social y cultural que obliga a las personas a participar en esta dinámica por educación. Muchas mujeres prefieren no hacerlo y con la pandemia se han podido dar un respiro de esto.

Daniela, por ejemplo, lo resume en pocas palabras. "A mí se me hace muy cómodo ya no hacerlo. La pandemia vino a cambiar nuestros hábitos, y muchos de ellos, los mejoró", opinó.

Antes de la covid-19, si ella no saludaba de mano o beso y abrazo a las personas podía ser percibida como una persona "maleducada", ahora debido a la contingencia ya no tiene que preocuparse por eso.

"Me parece muy cómodo y prudente ahora llegar a un lugar y saludar a todos en general o con puño sin tener que verte maleducada o grosera. Y cuando me pongo a analizar la vida antes de la pandemia, me sorprende lo que hacíamos, como, por ejemplo: saludar de beso a desconocidos ", menciona Daniela.

En el mismo sentido, por el prejuicio que se generaba hacia las mujeres que rechazaban este saludo tradicional, María Fernanda tuvo que soportar comportamientos lascivos de sus propios compañeros y jefes de trabajo.



"Odiaba que viejos morbosos volteaban la cara cuando les iba a dar un beso en la mejilla para tocar sus asquerosos labios, eso me pasaba cuando era joven con algunos cerdos jefes", recuerda María Fernanda.

Sus jefes aprovechaban esta práctica social para intentar ir "más allá", un comportamiento que al día de hoy y debido a los movimientos feministas que han visibilizado la gravedad de estos actos, es considerado como acoso sexual.



De acuerdo a la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, explica que "para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo".

Diversas organizaciones feministas señalan que para definir si es acoso sexual, la base es el consentimiento y la coerción. Si una persona que se negó a besar o abrazar es obligada a hacerlo, o si por temor a perder su trabajo tuvo que dar un beso en la mejilla o abrazo, es víctima de acoso.

