Me agrada saber que mi hija será mexicana: migrante haitiana

León.- Su destino no era León, pero sucedió. Jaques es la migrante haitiana que por casualidad tendrá una bebé nacida en León, pero con ascendencia de Haití.

A ella no le desagrada la idea de que su hija sea mexicana, de hecho, a pesar de que vive circunstancias difíciles en el país, le ha gustado el trato de las personas con quién ha convivido en suelo guanajuatense.

Algo con lo que se siente a gusto es que durante su embarazo es atendida en el Hospital Materno Infantil, pues dicha atención no se le cobra por tratarse de una institución pública.

Una sonrisa ilumina el rostro de Jaques cuando menciona a su hija. Será la segunda, pues tiene un varón que en febrero cumplirá dos años.

La madre migrante tiene 30 años y no se arrepiente de haber dejado el país en el que nació, pues también busca un mejor futuro para su siguiente generación.

"Me siento bien en México, me siento mejor que en mi país, hay más libertad y siento que hay más seguridad. La gente me trata bien, los doctores me tratan bien. Mi parto será normal, luego de que el primero lo tuve que tener por cesárea", expresó.

Recientemente, se hizo el ultrasonido y descubrió que viene en camino una bebé, con la cual señala: "tendré la parejita".

"Me agrada la idea de que mi hija sea mexicana, de que sea de León, me gusta la gente de aquí, pues con quienes he convivido nos han dado un buen trato. Hasta ahora nos han tratado muy bien gracias a Dios", dijo.

La situación de Jacques no es fácil en León, junto con John, llegaron a la ciudad provenientes de Tapachula, donde estaban concentrados con ciudadanos de su país.

Actualmente viven en una casa, en el barrio de San Juan. No tienen muebles, pero sí la esperanza de encontrar una mejor vida.

Los conflictos políticos, económicos y sociales han orillado a muchos ciudadanos de Haití a salir, a decir de ellos mismos.

Desde el estado de Chiapas, el Gobierno Federal, a través de Migrantes los envió a distintas ciudades en autobuses, por lo que varios actualmente se encuentran buscando una mejor vida en León.

Pese a ello no les ha sido fácil pues se han enfrentado a la desconfianza de varios ciudadanos leoneses a quiénes han recurrido para pedir empleo e incluso hospedaje.

Se ha dado a conocer que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados durante 2021 tuvo un total de ascendió a 131 mil solicitudes. En 2019 tuvieron un total de 70 mil 341.

Entre ellos destaca la presencia de ciudadanos provenientes de Haití, hoy congregados también en la ciudad de León, Guanajuato.

La hija de Jacques nacerá en marzo y se sumará a los que hoy buscan mejores condiciones de vida en los siguientes años.

